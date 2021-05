Referentes del partido de Miguel Ángel Pichetto, visitó a su referente en Campana. El Intendente Abella y el concejal Amaya fueron parte del encuentro. La agrupación "Campana Federal" recibió la visita de los máximos dirigentes políticos del partido "Alternativa Republicana Federal" que lidera el ex senador Miguel Ángel Pichetto, y contó además con la presencia del intendente municipal Sebastián Abella acompañado del concejal Christian "Pipen" Amaya. En el encuentro, que en términos políticos significó un claro aval a Renato Ocampo, presidente de "Agrupación Campana Federal", no sólo se trató la problemática que atraviesa la provincia de Bs As originada por la pandemia, sino también "la articulación de políticas de trabajo que les permita, de cara a las elecciones del 2021, el consenso y la unidad para mejorar los efectos colaterales que estamos atravesando", señaló el vocero de la agrupación. Estuvieron presentes Francisco "Chicho" Basile coordinador Nacional y Provincial, Osvaldo Rodrigo Maggi, Oscar Fontán coordinador de la Primera Sección Electoral, todos cofundadores del partido, acompañados por Eduardo Gianfrancesco, el Dr. José Alvarez Bonola referente del "Movimiento Social por la República" liderado por Héctor "Toty" Flores, Christian Villanova, Jorge "Guri" Payer, Ariel Medina, Carlos Maldonado y Haroldo Alaniz. Por su parte, Ocampo lanzó un llamado "a todos aquellos Peronistas que se sientan identificados con el proyecto de la agrupación Campana Federal" a sumarse al espacio cuya sede partidaria se encuentra en 25 de Mayo 719 bis.

Alternativa Republicana Federal puso un pie en Campana

