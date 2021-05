Sergio Roses

Nuevamente debemos poner a prueba toda la creatividad y el esfuerzo en pos de sobrellevar estas medidas confinatorias estrictas que nos rigen en el complicado contexto sanitario actual. Es importante en estos momentos seguir trabajando, estudiando dentro de lo que podamos, aunque no sea nuestra tarea habitual, usemos todos los medios a nuestro alcance; tecnología, redes sociales etc. Agudicemos el ingenio y usemos los medios tecnológicos que tengamos cerca. El celular es una herramienta importante para aprovechar y descubrir nuevas actividades. Para trabajar y estudiar. Existen muchas aplicaciones gratuitas que nos pueden ayudar a no solo sobrellevar el encierro, sino a encontrar nuevos caminos para aprender herramientas para nuestro trabajo o para el futuro. Un futuro que si existe y que llegara tarde o temprano. Concentremos nuestros días en tratar de implementar un ocio creativo, no nos dejemos ganar por la apatía y el desgano. Aprovechemos el tiempo de inactividad social para incrementar las actividades individuales y también en familia. Cuidemos "nuestra burbuja", interactuemos en nuevos caminos, seamos pro activos. Esto pasara y tal vez el tiempo empleado en buscar alternativas nos haga salir de esta pandemia, fortalecidos, instruidos y capaces de desarrollarnos. Nada es eterno. Cada uno de nosotros, desde su lugar, puede ser un motor de búsqueda de caminos y alternativas, alentemos a los nuestros. No bajemos los brazos y trabajemos en pos de fortalecernos física, mental e intelectualmente. Es un buen momento para hacerlo, la otra opción sería el desgano y la desesperanza que, obviamente no nos ofrecerá ninguna salida. Intentemos una salida activa, mientras esperamos, con Fe, que se genere, de una buena vez, un claro y efectivo plan de vacunación, que nos permita apuntalar el pronto reinicio de nuestras actividades. Sergio Roses - Contacto: espacioplural@outlook.com

Opinión:

Hacer frente al encierro

Por Sergio Roses

