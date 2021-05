Impulsan proyecto de trabajo sustentable para mujeres sostén de hogar

La iniciativa fue presentada por la Concejal del PJ-Frente de Todos, Romina Carrizo, e incluye a víctimas de violencia. La Concejal del PJ-FDT, Romina Carrizo, impulsa una interesante iniciativa de trabajo sustentable, abriendo la posibilidad a mujeres sostén de hogar y/o víctimas de violencia de género a desarrollar emprendimientos productivos. "La idea es generar nuevas fuentes laborales a través de un circuito de compras prediseñado para satisfacer la demanda local, en este caso, de productos textiles de higiene personal que garantizan la salud de las mujeres y el adulto mayor de modo sustentable" contó la edil tras reunirse y recibir la propuesta de parte de vecinas de nuestra ciudad. "Se trata de grupos de mujeres que poseen o desean capacitarse en oficios sustentables y generar un valor agregado a productos que no se consiguen en el mercado o cuyos valores son cuantiosos". Según explicó, el proyecto ingresado en la sesión del jueves 20, para ser trabajado en comisiones y articulado para su aprobación, busca originar un circuito de compras prediseñado para satisfacer la demanda local, en especial de instituciones geriátricas, el hospital, centros de salud barriales y espacios recreativos, los cuales pueden ser los destinatarios finales de productos textiles de higiene personal que garantizan la salud de las mujeres y el adulto mayor de modo sustentable. Carrizo estuvo acompañada por Natalia Cardozo, integrante de la asociación CREANDO NEXOS e impulsora de proyectos barriales solidarios, quienes junto a las vecinas trabajan en la propuesta para que configure un circuito viable desde la fabricación y organización hasta la colocación potencial en el mercado, de cada producto. "Es importante entender que la perspectiva ambiental debe ser transversal a cada ámbito de desarrollo humano, por eso con propuestas celebramos la sanción de la ley de educación ambiental nacional y la presentación legislativa provincial de la diputada Soledad Alonso en el mismo sentido" agregó Carrizo. "En lo local, con una iniciativa que fomenta las transformaciones verdes de la mano de la economía circular dónde reutilizar y reciclar es la regla, de la mano del asociativismo a fin de no seguir sosteniendo una economía lineal dónde los productos son comprados, usados y desechados con el consiguiente impacto ambiental que sufrimos las generaciones presentes, y que, de no modificarse, comprometerá sensiblemente a las generaciones venideras" cerró la Concejal.



Impulsan proyecto de trabajo sustentable para mujeres sostén de hogar

