La Presidenta del bloque de concejales del PJ- Frente de Todos, Soledad Calle, y el titular del PJ Campana, Oscar Trujillo, coincidieron en destacar la falta de compromiso del Gobierno Municipal al momento de promover políticas y acciones que reduzcan el impacto de las restricciones en la economía de la ciudad. Además, brindaron detalles de una serie de medidas tanto de Nación como de Provincia, que buscan "inyectar recursos en la economía real". Soledad Calle y Oscar Trujillo, referentes del PJ-Frente de Todos, cuestionaron severamente la falta de compromiso del intendente Sebastián Abella al momento de acompañar a comerciantes, PyMES y la comunidad en general. "No generó ninguna herramienta para asistir a los más perjudicados con las restricciones", sentenciaron. En relación a ello, Trujillo comentó que "junto a todos los intendentes macristas, se perdieron de escuchar los anuncios de medidas económicas para los sectores más afectados por las medidas sanitarias" en relación al "faltazo" de los alcaldes opositores a la presentación de las herramientas productivas que impulsa la Provincia. Trujillo también lanzó duras críticas respecto a las declaraciones públicas del jefe comunal. Y subrayó: "Publica quejas pero no invierte un sólo peso ni articula una sola de las políticas que la Nación y la Provincia disponen para el sector comercial y empresarial de la ciudad". Por su parte, la presidente del bloque PJ-Frente de Todos, Soledad Calle destacó el lugar que ocupó el Frente de Todos al momento de asumir la responsabilidad de "articular todo lo que el municipio no quiere y no sabe hacer". "La Nación multiplicó por 10 la inversión en Repro II que va a llegar a 58.000 millones de pesos en estos 9 días de restricciones. Además, extendió la cobertura de la tarjeta Alimentar a los niños y niñas de 7 a 14 años, que se pagará con el cronograma de la AUH. Y también comienza el mes próximo la devolución, en 5 cuotas, del impuesto a las ganancias, todas medidas que buscan inyectar recursos en la economía real, en nuestros almacenes y comercios locales", detalló Calle. "Además, -agregó- la Provincia anunció un paquete de medidas destinadas a los comercios y las PyMES, como habíamos anticipado, amplió el Programa de Preservar Trabajo a rubros de comercio y servicios como el transporte, librerías, panaderías y confiterías, mueblerías, edición e impresión, etc., y eliminó la incompatibilidad con haber recibido ATP, para garantizar el acceso de los rubros afectados". En otro orden, Trujillo anticipó que "se invertirán 2.000 millones de pesos en el Programa de Sostenimiento Económico de Actividades Afectadas por la Pandemia, destinado a gimnasios, transportes escolares, jardines maternales, salones de fiesta, restaurantes, bares y clubes nocturnos". Por último, ambos anunciaron que se encuentra a disposición de cualquier vecino, comerciante o PyME la posibilidad de contar con ayuda para acceder a las políticas públicas de la Nación y/o la Pcia de Bs. As. Para ello, los interesados deberán contactarse a fdtgestion@gmail.com

