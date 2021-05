El médico y referente del Pj-Frente de Todos, Rubén Romano, se refirió a la gestión del Comité de Crisis para completar la vacunación de cerca de 200 trabajadores de la salud, y aseguró que luego de haber sido notificado al respecto "el Municipio, con mala fe, sale en algunos medios haciendo como que desconoce la medida, cuando el operativo estaba programado para el mismo día y el personal convocado con anterioridad". Tal como se había anticipado, en la última reunión del Comité de Crisis COVID-19 se solicitó a las autoridades de la Región Sanitaria V se complete la vacunación de un grupo de trabajadores de la salud, cuyos integrantes por diversos motivos no habían podido recibir su dosis. "Se trata de colegas y trabajadores que, por errores en la inscripción u otras dificultades en el registro oficial, o profesionales que se han integrado posteriormente a los esquemas de salud, hasta el momento no habían sido vacunados y por ello trabajamos en conjunto y solicitamos a las autoridades regionales se resuelva de inmediato esta situación. Todo esto ocurrió en el último encuentro del Comité, al cual el Municipio se niega a participar. Sin embargo, la propia Región Sanitaria les informó las gestiones y la inmediata solución" explicó el médico y referente del Pj-Frente de Todos, Rubén Romano. No obstante, Romano se mostró sorprendido cuando, el mismo día en el que se programó la vacunación de unos 200 profesionales de la salud, una gacetilla municipal era difundida por algunos medios reclamando por este tema. "Resulta llamativo ver a colegas desinformando a nuestros propios compañeros de trabajo. Es de mucha mala fe fingir preocupación por un tema que ya estaba acordado previamente, y que el mismo día en que se publicó la nota se estaba resolviendo, directamente se faltó a la verdad a conciencia", cuestionó. Por último, el Dr. Romano expresó: "Duele ver como algunos apuestan a confundir con la vacunación. Tienen que frenar la mala fe contra la campaña de vacunación. Se está jugando con la sensibilidad y la angustia de nuestros vecinos y vecinas, y con el esfuerzo de todo el personal de salud. Es momento de abandonar la campaña política y sumarse a la campaña sanitaria, que es la que a diario impulsamos un puñado de personas involucradas en la lucha contra la pandemia, y de la que el mayor actor sanitario local, como lo es el Municipio de Campana, ya no sólo se mantiene prácticamente ausente, sino difuminando malas intenciones".

Romano junto al personal de salud en una de las postas de vacunación.



Rubén Romano:

"El municipio sigue ausente y encima pone palos en la rueda en la campaña de vacunación"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar