Adriana Pozzi: "Basta de Grietas"

La integrante del equipo de Avanza Campana - Avanza Libertad, se mostró preocupada tanto por la paulatina pérdida de derechos relacionados con la libertad en los últimos tiempos como por la enorme fractura social que se evidencia en la clase política pero que repercute en todos los órdenes: "Queremos un país libre, en el que se respeten los derechos humanos y la libertad de expresión y Avanza Campana Avanza Libertad está trabajando para que ocurra", expresó. Adriana Teresa Pozzi es una activa integrante del equipo de Avanza Campana - Avanza Libertad, la agrupación política liberal que en Campana lidera Diego Germán Sarna y que tiene como referente máximo al economista José Luis Espert. "En marzo del 2020 comenzamos a transitar la pandemia, lo que nos llevó a un encierro total. La grieta entre el oficialismo y la oposición parecía que había culminado. Todos pensaban en la sociedad, en la problemática que afrontábamos y en cómo resolver los conflictos" comenzó diciendo, en lo que en primera instancia fue un tono optimista. Pero rápidamente ese tono quedó atrás, y fue reemplazado por otro cargado de preocupación y de frustración: "Pero llegó el 2021, año de elecciones, y la grieta comenzó a profundizarse cada vez más" explicó la docente, que comenzó a enumerar varios de los muchos pasos en falso recientes del gobierno nacional: "Las vacunas siempre fueron escasas y con privilegios para militantes, amigos y familiares del oficialismo. Se multiplicaban los fallecidos, y lo único que parecía importarle al presidente era hacer campaña con la vacuna y no campaña de vacunación. Y para contribuir al malestar generalizado, pronunció frases muy desafortunadas e hirientes que se tornaron virales: "el relajo del sistema sanitario", "los chicos con discapacidades no entienden la dimensión del problema sanitario que enfrentan." Pozzi recordó también aquel episodio con la enfermera Claudia Susana Loto, de la Unidad de Pronta Atención número 5 de Longchamps, que fue esposada por la policía por negarse a realizar una extracción de sangre a un detenido, ya que tenía como prioridad atender un "código azul", en este caso, un posible infarto. Y se preguntó: "¿Acaso no somos libres? Algunos podrán cuestionar que aquella enfermera realizó un juramento comprometiéndose a salvar vidas, pero si la gravedad del detenido no era de extrema urgencia, podía esperar." Respecto a "la grieta", ese concepto que el periodista Jorge Lanata volvió de uso cotidiano en Argentina, y que refiere a ese espacio cada vez más ancho que separa tanto a la clase política como a la sociedad en dos -y solo dos- compartimientos antagónicos e irreconciliables, Pozzi expresó: "la grieta se profundiza en el ámbito de la educación, entre Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. Muchos niños perdieron la presencialidad en las escuelas, lo cual los perjudica. No es lo mismo la virtualidad que la presencia de los niños en los establecimientos educativos, ya que muchos no tienen acceso a internet, otros tienen problemas con la conectividad, y además el nivel de aprendizaje es muy bajo. Las distracciones son más frecuentes y la falta de contacto genera una gran depresión." Sobre la problemática actual en torno a la educación, la dirigente liberal, con la autoridad que le confiere su vasta experiencia en el ámbito escolar, agregó: "en las escuelas no solo se aprende el contenido académico, sino también se construye la formación de la persona, el vínculo con los otros. Es por ello, que estamos muy en desacuerdo con la medida tomada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y exigimos la incorporación de los alumnos en los establecimientos educativos de forma presencial" A modo de conclusión, y regresando a su optimismo inicial, Pozzi expresó: "Queremos un país libre, en el que se respeten los derechos humanos y la libertad de expresión y Avanza Campana Avanza Libertad está trabajando para que eso ocurra. ¡Avancemos!" Adriana Pozzi, en el centro. A su derecha, el referente local Diego Sarna. A su izquierda, José Luis Espert, gurú ideológico máximo de la agrupación.



