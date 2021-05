A raíz del confinamiento anunciado por el Gobierno Nacional, el Municipio informa que no se permitirán visitas. Solo continuará habilitado el servicio de sepelio. El Municipio informa que, hasta el próximo domingo 30 de mayo inclusive, el cementerio local permanecerá cerrado. Según detallaron, en adhesión al reciente confinamiento anunciado por el Gobierno Nacional, se prohibirán las visitas. No obstante, los sepelios no se interrumpirán, aclararon desde la Secretaría de Espacio Público.



Solo se autoriza el servicio de sepelio.



El cementerio permanecerá cerrado hasta el 30 de mayo inclusive

