» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 23/may/2021 de La Auténtica Defensa. La gente llama al "Maná" para saber si está abierto







El hotel de alojamiento transitorio de colectora Sur sobrevive luego de permanecer 8 meses cerrado durante el año pasado. "Con las restricciones horarias del caso, pero veníamos levantando de a poquito. Estas nuevas restricciones hasta el 30 de mayo fue otro golpe en nuestra línea de flotación", dice con cara de preocupación Jorge Queija, uno de los responsables del Maná, el hotel de alojamiento transitorio sobre colectora Sur. Entre conserjes, mucamas y personal de mantenimiento son 12 personas las necesarias para su funcionamiento. Al permanecer durante 8 meses cerrado el año pasado, tuvieron que recurrir al ATP ofrecido por el gobierno. "Ayudó, por supuesto, pero los gastos fijos hay que pagarlos también y se hizo muy difícil. Veníamos remontando, y ahora este nuevo confinamiento nos complica nuevamente". Según Queija, desde que iniciaron las diferentes restricciones asociadas a la pandemia, son constantes los llamados para confirmar si el hotel está abierto o no. "Históricamente, el principal movimiento se da a la tarde y por la noche, los fines de semana. Pero esto es el día a día. Igual, no estamos hablando de aglomeraciones, sino de encuentros consentidos entre dos personas, y que nunca toman contacto con el personal. Además, los protocolos sanitarios son respetados al máximo, así que no creo que nuestro hotel sea un espacio donde prospere el contagio. De todas formas, seguiremos respetando todas las restricciones vigentes", concluyó.

"Los protocolos sanitarios son respetados al máximo", señala Queija. #Dato VIDEO El hotel alojamiento Maná de colectora Sur sobrevive luego de permanecer 8 meses cerrado durante el año pasado. Ahora estará cerrado por 9 días de restricción. Ampliamos en la nota de #LaAutenticaDefensa "La gente llama al hotel Maná para saber si está abierto" pic.twitter.com/RB12ASqy1D — Daniel Trila (@dantrila) May 23, 2021

La gente llama al "Maná" para saber si está abierto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar