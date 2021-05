El Estudio Contable Fabio Fraticelli funciona de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 Luego de catorce años de ininterrumpido trabajo, que incluyó experiencias en distintos estudios contables, en una empresa multinacional, y en una reconocida sociedad, finalmente el Contador Público comenzó su propio proyecto profesional en una moderna oficina del centro de la ciudad. Conocé su formación académica, su historial laboral, los servicios que presta, y las razones por las cuales contratar a un profesional de las Ciencias Económicas constituye una muy buena idea. Pese a su corta edad, el camino profesional recorrido por el Cdor. Público Fabio Fraticelli es extenso. Comenzó sus estudios en la Facultad de Ciencias Económicas de la U.B.A. en el año 2004 y se recibió en el 2010. Lo hizo sin dilaciones y con un promedio final que le valió un Diploma de Honor. En 2007 dio inicio a su carrera laboral. Según cuenta, ´´trabajar en un estudio contable me hacía la carrera más fácil´´. En 2009 pasó a otro estudio de la zona, y en 2011, ya recibido, puso sus conocimientos al servicio de una empresa multinacional que cotiza en bolsa. Entre 2015 y 2020 formó parte de una reconocida sociedad de contadores y, finalmente, en 2021 pudo concretar el sueño del Estudio Contable propio. Fraticelli tiene un gran talento para comunicar con palabras sencillas y claras cuestiones que, a priori, pueden resultar complejas. ´´Me gusta catalogar lo que hace un contador en tres grandes grupos: sueldos, impuestos, y contabilidad/administración´´, expresa, y luego procede a detallar cada uno de ellos. También señala que, en su profesión, conocer sobre Derecho es fundamental: ´´Todo el tiempo van surgiendo normas, tanto a nivel nacional, provincial como municipal. Y esas normas van cambiando con el tiempo, y con los cambios de gobierno mucho más. Conocer de Derecho es clave, pero también lo es saber interpretar las normas. Todas las semanas salen leyes, decretos, y ordenanzas municipales nuevas, así que además de entender del tema es necesario estar siempre actualizado´´. También pone énfasis en los conocimientos informáticos que todo contador debe tener, algo que se ha acentuado aún más desde el comienzo de la pandemia: ´´hace muchos años todos los impuestos se presentaban en papel. Pero desde hace unos años todo eso se fue informatizando, y todas las presentaciones impositivas se hacen desde las mismas páginas de los organismos, como AFIP, ARBA o la web de la Municipalidad de Campana. Así que hoy en día se requiere que los contadores sean amigos de las computadoras. Y la pandemia aceleró el proceso: ahora se virtualizó todo. A mí personalmente me gusta. Me resulta más sencillo y más seguro´´. El nuevo estudio está ubicado en Alberdi 817 A, entre Av. Varela y San Martín. Cuenta con una amplia recepción en la planta baja, y una luminosa y equipada oficina de trabajo en el primer piso. Allí se lo puede consultar de lunes a viernes de 9:30 a 12:30, y también trabaja por las tardes aunque sin un horario fijo. Quienes deseen contactarlo pueden hacerlo por teléfono o whatsapp al (3489) 15312983, o por email a fraticellifabio@hotmail.com. Por último, el Estudio Contable Fabio Fraticelli cuenta con páginas en Facebook e Instagram, a través de las cuales actualiza periódicamente las más relevantes novedades del mundo de la contaduría: "Estudio Contable Fabio Fraticelli" en su pagina de Facebook, y@estudio_contableff en Instagram.

Fabio Fraticelli, en su flamante estudio propio ubicado en Alberdi 817 "A" (entre Av. Varela y San Martín) Los servicios que el Estudio Contable Fabio Fraticelli ofrece son múltiples: - Liquidaciones de impuestos nacionales, provinciales, municipales, tanto de personas jurídicas como de personas humanas. - Liquidaciones de sueldos y cargas sociales, de todos los convenios colectivos de trabajo, incluyendo retenciones de ganancias de cuarta categoría. - Confección de Estados Contables (Balances) y de informes de auditoría - Pericias judiciales - Planificación fiscal - Integración de sistemas administrativos para conseguir la mayor eficiencia en la administración de empresas - Asesoramiento integral de negocios





Fraticelli obtuvo su título de grado, con diploma de honor, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

