La noticia la difundió Martín Costamagna, voz del grupo, desde su cuenta de Facebook. El grupo musical actuó además de en nuestra ciudad, durante once años, en diferentes escenarios especialmente por el circuito de rock porteño, en zona norte e interior de la provincia de Buenos Aires. "Siempre estuvimos con las mismas ganas y persiguiendo la misma ilusión de hacer música" señala. Reggae, ska, murga y candombe son las influencias que vistieron al grupo de rock con sello propio durante once años. Hoy la banda Cada Loco con su Tema dice adiós. A través de su cuenta de Facebook Martín Costamagna (voz) dio a conocer la triste noticia "Cada loco con su tema se fundó en el 2010 y duró hasta hace unos días. Esta foto es de la última formación de la banda, faltaba @nachogodoy1 que estaba de viaje, pero no quiero dejar de mencionar a todos los que pasaron y dejaron su huella…" expresa. La última formación estaba integrada por Martín Costamagna (voz y guitarra), Pablo Olivera (voz/teclados/loops), Federico Vega (1º guitarra), Néstor Casco (2º guitarra), Alejandro Peralta (bajo), Leandro Dufour (batería/percusiones), Claudio Tortonesi (saxo tenor, saxo barítono), Neri Robledo (saxo alto) e Ignacio Godoy (Trompeta). Además como ayudante la banda contó con Camila Barales (Stage Manager y Agente de Prensa), Javier Olivera (ayudante de escenario), Mapu García (iluminador) y Agustín Badaraco (sonidista). En diálogo con La Auténtica Defensa, Martín asegura "se disolvió de forma natural, la pandemia puso un freno fuerte. Si bien el aislamiento era físico y podíamos haber seguido de manera virtual, no pudimos congeniar con los tiempos" y agrega "el primero que se fue fui yo y luego la banda no estaba con la energía y motivación necesaria que requiere el proyecto (musical)". El grupo supo protagonizar eventos masivos como la Fiesta del Automóvil, Chocolatino y Plaza Rock Junín. Además la banda en el 2015 fue uno de los diez finalistas del concurso "Esta es mi banda" organizado por nuestro medio y Full House Studio. En el 2014 grabaron su primer trabajo discográfico titulado "De igual manera", de trece canciones que hablan sobre la amistad, sociedad y la familia. Un año después lanzaron un video titulado "Anunciando el desastre" el cual recopila imágenes en interior y exterior, grabado en su sala de ensayo por Sergio "Mapu" García. En su cuenta de Facebook el músico no deja de destacar su trayectoria. "Se cierra una etapa muy hermosa de mi vida, fueron once años, donde gracias a la música conocí gente hermosa. Fueron muchísimos escenarios, de primer nivel y otros no tanto, pero siempre con las mismas ganas y persiguiendo la misma ilusión". Según adelantó en la charla con LAD, actualmente cada integrante está con sus actividades. Costamagna cierra su escrito agradeciendo a los que acompañaron durante todos los años y añora "dejo la puerta abierta para poder hacer un show despedida cuando vuelva todo a la normalidad, de todos juntos y con los integrantes que fueron pasando a lo largo del tiempo en la banda. Eso sería un cierre lindo".

