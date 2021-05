El Centro Médico Rawson presenta un protocolo de chequeo post-covid

Está dirigido a los pacientes que presenten uno o más síntomas del llamado "COVID persistente". Fue elaborado por un equipo de profesionales médicos multidisciplinario y busca recuperar la calidad de vida una vez superada la enfermedad. Si todavía persisten preguntas sobre cómo el coronavirus ataca y se extiende por el organismo, todavía permanecen en plena oscuridad los efectos a largo plazo que el paso del virus por el organismo puede dejar en las personas contagiadas. No es una cuestión que lo determine solo la gravedad con la que se manifestó el cuadro infeccioso, sino también las enfermedades crónicas o condiciones de riesgo asociadas que presente el paciente, su estado tanto antes como después del COVID-19 y los síntomas que persistan o aparezcan incluso tras haber recibido el alta médica. Frente a este complejo escenario, profesionales del Centro Médico Rawson diseñaron un protocolo para el chequeo y seguimiento de las personas con "COVID persistente". Basándose en documentación científica, recomendaciones de organismo internacionales y la experiencia de instituciones médicas de referencia en el país, se llegó a un abordaje multi-disciplinario para una condición cuyos bordes y mecanismos restan delinear, pero que requiere atención médica profesional. "Todos las personas que tuvieron COVID tienen que controlarse, sin importar si estuvieron internadas o no", señaló Cecilia López, directora del Centro Médico Rawson. "Durante el 2020 no se hizo medicina preventiva por cuestiones lógicas, estábamos aislados y la gente tenía miedo a salir por los contagios. Y los médicos tampoco estábamos en conocimiento de los efectos del COVID-19 a largo plazo. Pero eso cambió". Para atender, organizar y generar sistematicidad en la demanda de chequeos post-COVID, el Centro Médico Rawson juntó un grupo de infectólogos, neumonó-logos, cardiólogos, otorrinolaringólogos, pediatras y psicólogos para trabajar en una estrategia común, entendiendo que cada síntoma persistente puede responder a más de una variable. Es que, a casi un año y medio del surgimiento de la pandemia, se sabe que el coronavirus no solo ataca a los pulmones, sino incluso al corazón, los vasos sanguíneos, intestinos, el cerebro, los riñones, la sangre, glándulas endocrinas, los ojos, a la piel y otras partes del cuerpo. El COVID persistente es la continuidad de los síntomas y signos propios de la enfermedad mas allá de las 4 semanas, contando desde el inicio de los síntomas, sin otra causa que los explique. Incluye padecimientos generales (astenia, sensación distérmica, sudoración, escalofríos), cardíacos (palpitaciones, dolor precordial, insuficiencia cardíaca crónica, hipotensión ortostática, hipertensión arterial, mio y pericarditis y sincope), dermatológicos (erupción cutánea), digestivos (dolor abdominal, nauseas, vómitos, diarreas, dispepsia, RGE, hígado graso, aumento de tamaño del bazo), endrocrinológicos (hiperglucemia de estrés, diabetes, tiroiditis, disfunción tiroidea, otras endocrinopatías) y neurológicos (cefaleas, confusión, falta de concentración, alteración de la memoria, mareos, neuropatías, parestesias, síndrome de Guillain Barré y secuelas de ictus). También pueden aparecer problemas nutricionales (anorexia, pérdida de peso y sarcopenia), osteomusculares (artra y mialgias, calambres, atrofia y debilidad muscular), otorrinolaringológicos (odinofajia, disfagia, afonía/disfonía, otalgia, aftas, congestión nasal, anosmia, disglusia), respiratorios (disnea de causa multi-factorial, tos, dolor torácico, hemoptisis, debut EPOC); renales (insuficiencia renal aguda y/o crónica) y tromboembólicos (TVP, ACV, cardiopatía isquémica, hipertensión pulmonar). El protocolo elaborado por el Centro Médico Rawson comienza luego de una consulta con el médico clínico o infectólogo y Nutrición. Si se tuvo COVID leve a moderado la primer consulta debería ser a los 15 días, mientras que los pacientes severos deberían solicitar turno para el séptimo día después del alta. En primera instancia se pedirá análisis de laboratorio y radiografía de tórax frente y perfil. Si el paciente continúa sintomático respiratorio y no recibió antibióticos, se evaluarán antecedentes y cuadro clínico para indicar o no antibióticos. Una vez resuelto el cuadro respiratorio, se solicitará un examen funcional respiratorio, eco-cardiograma y ergometría, ecografía abdominal completa y ECO doppler miembros inferiores. "Es importante que aclarar que no todos los pacientes deberán someterse a los mismos estudios porque se trata de un protocolo personalizado y que buscará explorar el estado de salud de acuerdo a edad, síntomas, antecedentes y comorbilidades", comentó López. Los controles, independientemente del riesgo, serán a los 3, 6 y 12 meses y, en caso de ser necesario, se dará intervención a más especialidades médicas y a la psicológica. El alta al paciente dependerá del medico que lleve el seguimiento cuando los signos y síntomas desaparezcan o no tengan relevancia clínica. El Centro Médico Rawson, ubicado en Rawson 67, permanecerá abierto durante el confinamiento. Para solicitar turno, comunicarse al 03489 29-0440 o al whatsapp 3489-555606.

