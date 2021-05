Efemérides del día de la fecha, 23 de Mayo

DÍA DEL CINE NACIONAL

En este día se conmemora el estreno de la primera película argumental argentina, "La Revolución de Mayo", en el Teatro Ateneo de Buenos Aires en el año 1909. El film fue dirigido por Mario Gallo, que también actuó en el mismo acompañado por César Fiaschi y Eliseo Gutiérrez, y narra los sucesos acontecidos en Buenos Aires entre el 22 y 25 de mayo del año 1810; originalmente estaba dividido en 15 cuadros, precedidos por un cartel, de los cuales actualmente se conservan 9 y tiene una duración de 5 minutos. A su vez, fue filmada en formato de 35mm y luego, en el año 1955, pasó a 16mm para ser finalmente restaurada por Cinecolor Argentina para reestrenarla en el 65º Congreso de la Federación Internacional de Archivos de Films (FIAF).

FALLECE ATAHUALPA YUPANQUI

Héctor Roberto Chavero nació el 31 de enero del año 1908 en Pergamino, Buenos Aires. Ligado a la música desde su niñez, Atahualpa Yupanqui comenzó a aprender violín a los 6 años pero, con el tiempo, abandonó dicho instrumento y empezó a aprender guitarra junto al concertista Bautista Almirón. En el año 1917, la familia se mudó a Tucumán, provincia que lo inspiró a componer "Camino del indio" a los 19 años. A lo largo de los años viajó por el país y se fascinó con los paisajes, costumbres y canciones. En el año 1936 grabó "Caminito del indio", "La vidala del adiós", "Paso de los Andes" y "Cumbres siempre lejos" y en los años 40´ se volcó a la escritura publicando el libro "Piedra Sola" (1941) y la novela "Cerro Bayo" (1947).

Debido a que estaba afiliado al Partido Comunista, el cantautor fue perseguido, encarcelado y censurado durante años. En el año 1949 se presentó en Hungría, Checoslovaquia, Rumania y Bulgaria; en París, conoció a Edith Piaf, quien lo invitó a compartir el escenario del Teatro Athenée. En el año 1952 dejó el Partido Comunista y, al año siguiente, se levantó su proscripción por lo que realizó cientos de presentaciones en el país. Entre las 325 composiciones de Yupanqui se destacan "El arriero", "Piedra y camino", "Los ejes de mi carreta", "Coplas del payador perseguido" y "Luna tucumana": "Soy un cantor de artes olvidadas que camina por el mundo para que nadie olvide lo que es inolvidable: la poesía y la música tradicional de Argentina".

Falleció en el año 1992 en Nimes, Francia.

SE LANZA "HIGH HOPES"

Un día como hoy en el año 2018, "Panic! at the Disco" lanzaba el sencillo "High hopes". Perteneciente al álbum "Pray for the Wicked" (2018) y compuesta por Brendon Urie junto a Jake Sinclair y Jenny Owen Youngs, la canción es acerca de perseguir tus sueños y no rendirte: "Llegué a un punto en el que me di cuenta de que tenía que apuntar alto y fallar, fallar y fallar para seguir creciendo" manifestó Urie.