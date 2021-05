Gilda Spadavecchia





María Eugenia Gil





M. Mercedes Nusshold





Sergio Lacossegliaz

¿Qué es el melanoma? Es una forma de cáncer de piel que se caracteriza por el crecimiento descontrolado de los melanocitos (células productoras de pigmento). ¿Es una enfermedad grave? El melanoma es altamente tratable cuando se detecta temprano, pero el melanoma avanzado puede diseminarse a los ganglios linfáticos y los órganos internos, lo que puede resultar en la muerte. ¿Sabías que cada año se diagnostican más personas con melanoma? Pueden aparecer repentinamente en la piel sin previo aviso, pero también pueden desarrollarse en un lunar existente. ¿Qué causa el melanoma? Se trata de una enfermedad multifactorial con factores genéticos y ambientales: 1) La exposición a la luz ultravioleta natural y artificial. 2) Experimentar cinco o más quemaduras solares con ampollas. 3) Personas con pieles claras y ojos claros. 5) Antecedentes familiares de melanoma. 6) Antecedente personal de cáncer de piel. 7) Síndrome del nevo atípico. ¿Quién contrae melanoma? Puede afectar a cualquiera. Los caucásicos tienen más probabilidades de ser diagnosticados con melanoma que otras razas. ¿Qué son los lunares atípicos? Los lunares atípicos son lunares inusuales que generalmente son más grandes que los lunares normales, de color variable y bordes irregulares. Pueden aparecer en cualquier lugar del cuerpo. La presencia de lunares atípicos es un factor de riesgo importante para el desarrollo de melanoma en un lunar o en piel aparentemente normal. ¿Qué aspecto tiene el melanoma? El reconocimiento de cambios en la piel es la mejor manera de detectar el melanoma temprano. Recomendamos a todos a que se examinen la piel con regularidad. Esto significa mirar por todo el cuerpo, incluida la espalda, el cuero cabelludo, las palmas, las plantas, entre los dedos de los pies y hasta debajo de las uñas. También mucosas y ojos. Si nota un lunar en la piel, debe seguir la regla ABCDE, que describe los signos de advertencia del melanoma: A: asimetría, una mitad no coincide con la otra mitad. B: bordes, Irregularidades. C: color, la pigmentación no es uniforme. D: diámetro, especial atención a los lunares mayores a 6mm. E: evolución, el lunar se ve diferente al resto o está cambiando de tamaño, forma o color. Recuerde el autoexamen mensual de su piel, si nota un lunar nuevo, un lunar diferente de los demás en su piel, o uno que cambia, pica o sangra debe programar una cita con un dermatólogo antes de su control. Al menos una vez al año lo esperamos en dermatología para su control. Nuestro equipo está entrenado en el diagnóstico precoz a través de la dermatoscopia. Luego de su consulta le indicaremos el mejor método de dermatoscopia (manual o seguimiento digital) en función de la evaluación realizada por los dermatólogos. ¿Se puede prevenir el melanoma? La exposición a los rayos UV es el factor de riesgo más prevenible de todos los cánceres de piel. Indicaciones para protegerse de la radiación UV: - Buscar la sombra. No exponerse entre las 10 a.m. y las 4 p.m. - Use ropa protectora (sombrero de la ancha, ropa y anteojos con filtro UV) - Aplique un protector solar de amplio espectro resistente al agua con un FPS de 50 o más. - Use protector solar siempre que vaya a estar afuera, incluso en días nublados. - Cuando esté al aire libre, vuelva a aplicar protector solar cada dos horas o después de nadar o sudar. - No utilice camas solares, evite otras fuentes de radiación. En CMR preponderamos el trabajo multidisciplinario y le recomendamos un control de lunares al año con nuestro equipo de dermatología.

Melanoma



Sergio Lacossegliaz, Médico Especialista en Dermatología (MN: 132166 / MP: 553544), María Eugenia Gil, Especialista en Dermatología. Oncología cutánea y cirugía de Mohs (MN: 140790 / MP: 551097), Gilda Spadavecchia, Especialista en Oncología (MN: 108.221 / MP: 56057), María Mercedes Nusshold, Especialista en Dermatología (MN: 120563 / MP: 58760) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

NotiCMR:

Día Mundial de Concientización del Melanoma

