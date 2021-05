» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 23/may/2021 de La Auténtica Defensa. Suspendieron los sorteos de quinielas y loterías en Argentina; ¿Hasta cuándo será?







Tras las nuevas restricciones ante el crecimiento de casos de coronavirus la quiniela quedará suspendida por no ser una actividad esencial. El nuevo DNU que emitió el Gobierno para tratar de aplacar la curva de contagios de coronavirus entró ayer en vigencia, lo cual determinó el cese de algunas actividades, entre ellas la quiniela. A causa que las agencias de lotería no son parte de las actividades esenciales, los locales no podrán abrir sus puertas durante esos nueve días. Por eso, la quiniela, las apuestas y las actividades administrativas quedan suspendidas desde las 00 horas del sábado 22 de mayo hasta las 24 horas del 30 de mayo inclusive. Estas medidas restrictivas se aplicaron en las zonas que están consideradas de alto riesgo o alarma epidemiológica y, luego de este periodo volverán a regir las mismas medidas que estuvieron vigentes hasta el 21 de mayo. Sin embargo, el nuevo decreto señala que el fin de semana del 5 y 6 de junio también se implementará el endurecimiento en las zonas más críticas, lo cual volverá a cerrar aquellas actividades no esenciales, como lo es la quiniela. Las nuevas medidas prohibieron las actividades sociales, los encuentros religiosos, las clases presenciales y a apertura de restaurantes y bares luego de las 18. Además, tampoco estarán abiertos los teatros durante estos días. El nuevo decreto señala que el fin de semana del 5 y 6 de junio también se implementará el endurecimiento en las zonas más críticas, lo cual volverá a cerrar aquellas actividades no esenciales, como lo es la quiniela.



Suspendieron los sorteos de quinielas y loterías en Argentina; ¿Hasta cuándo será?

