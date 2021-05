» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 23/may/2021 de La Auténtica Defensa. La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Entender las miradas"

Por Silvia Gerard











Tus ojos revelan que yo, nada puedo esconder ?, así dice la letra de una alabanza cristiana. ¡No somos nada sin Él! ¡Una gran verdad! Los ojos son el espejo del alma, desnudan nuestro interior. Pero… ¿sabemos o nos predisponemos a entender esas miradas? Pocas veces acostumbramos a mirar realmente a los ojos, sobre todo cuando las personas no son del círculo más cercano a la familia. Seguramente como mamás, podemos decir que cuando se acercan nuestros hijos después de no verlos por algún tiempo, ya sea de regreso de la escuela, del trabajo o de algún lugar, en su mirada podemos hacer casi una radiografía del alma. ¡Podemos interpretar tantas cosas! ¿Solemos tratar de interpretar las miradas? ¿Estamos dispuestos a entender y atender lo que se refleja en ellas? Algo que experimento en la escuela como maestra y por lo que valoro la presencialidad que nos ha negado la realidad actual, es justamente ver llegar a los niños. Sus expresiones, sus miradas reveladoras, porque facilitan la elección de las herramientas adecuadas para comenzar el día y hacer más sencilla y amena la clase. Las miradas pueden reflejar paz, alegría, tristeza, enojo, seguramente una mirada vale más que mil palabras, pero Dios es el sanador de nuestras miradas, y es quien puede direccionar con amor las interpretaciones. En la Biblia encontramos versículos referidos a esto. "Abre mis ojos y miraré" (Salmo 119:18) "Nada hagáis por contienda o vanagloria… no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros". (Filip.2:3-4) Las cargas que guardan nuestros corazones son rebeladas en nuestros ojos. La Palabra de Dios dice "echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará" (Sal.55:22). Soltar las cargas que anidan en nuestro corazón y entregarlas al Señor, muchas veces no resulta fácil, aunque leemos estos pasajes en La Biblia que nos alientan, solemos guardar una partecita en el fondo de nuestro corazón, y allí el problema comienza a germinar nuevamente, y sin darnos cuenta, nos acaba llenando la "bolsa" con todo lo que creímos era una cuenta saldada. A veces llevamos años sin poder entregar totalmente eso que nos agobia, aun confiando que Dios obra de mil maneras. Tener paz en medio de la prueba, de la adversidad, es algo que nos vincula directamente con el amor del Señor. Su mirada puesta en nosotros nos llena de su paz. Que podamos ser, no solamente oidores de su palabra, sino también hacedores. (Santiago 1:22) "No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva", Dios promete "abrir un camino en el desierto de tu vida y ríos en la soledad". (Is.43: 18-19) "Confía en él y él hará". (Salmo 37:5) Estas no son simplemente palabras, es "Palabra de Dios". Te invito a reflexionar sobre la importancia de no pasar por alto aquella señal que una mirada puede reflejar, y recuerda, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, está a una oración de distancia. ¿Quieres saber más de Jesús? ¡Él puede entender tu mirada! Búscalo, contáctate con un cristiano/a, y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de Dios. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Silvia Gerard Varela 447- (ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar





La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Entender las miradas"

Por Silvia Gerard

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar