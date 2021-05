» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 23/may/2021 de La Auténtica Defensa. Semblanzas entre hermanos:

23 de Mayo de 2021 - Año II - Edición Nº 133 - 125 Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina PENTECOSTÉS - NACIMIENTO DE LA IGLESIA El 22 de mayo la Comunidad de Parroquia Catedral Santa Florentina celebró la Vigilia Pentecostés, con la Exposición y Adoración al Santísimo, Rosario, Misa y Fiesta esperando la llegada del Espíritu Santo. El Padre Fernando Crevatin transmitió a través de FM Santa María una invitación abierta a toda la comunidad. Compartimos un breve resumen. "Pentecostés es la coronación de la fiesta principal del año litúrgico que es la Pascua. No se puede entender Pentecostés sin recordar la resurrección de Jesús. Jesús después de haber entregado su vida en la cruz, resucita. Ya les había avisado a sus apóstoles que debía volver junto al Padre pero que los iba a seguir acompañando de una manera diferente, a través del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la certeza que desde el momento que el Señor Jesús ascendió a los cielos, envió al Espíritu Santo para que siga acompañando la vida de la Iglesia. Así como a nosotros nos gusta festejar nuestro cumpleaños también la Iglesia, como madre que es, quiere ayudarnos a profundizar los misterios de la fe a través de distintas fechas durante el año. El centro del año litúrgico es la Semana Santa. El ciclo de la Pascua que empezó el día de la resurrección a terminará el domingo de Pentecostés, cuando se va a apagar el cirio pascual. Por eso, como comunidad parroquial de Santa Florentina quisimos hacer una celebración especial. La celebración de la Vigilia de Pentecostés. Como comunidad de creyentes nos sabemos animados por el Espíritu Santo para poder reflejar la presencia de Jesús en el mundo aún en medio de la pandemia, reflejar que Cristo sigue vivo, sigue acompañando la vida de la Iglesia, sigue siendo la cercanía de Dios. Preparamos la Vigilia Pascual con el lema "Fuego de Dios que trae alegría a la vida" para celebrar la alegría de ser Iglesia. El día de Pentecostés estaba la Virgen María junto con los discípulos cuando el Espíritu Santo desciende sobre cada uno en forma de lenguas de fuego y les da aliento, les da fuerza para anunciar a todo el mundo la presencia de Cristo resucitado. El Concilio Vaticano II cuando habla del Espíritu Santo, emplea las palabras: acompaña, guía, rejuvenece hace que la Iglesia siga siendo joven. La vida de la Iglesia debe permanentemente rejuvenecerse, debe presentar con un lenguaje actual el mensaje de Jesús porque esto es lo que hace el Espíritu Santo, nos alienta aún en estos momentos de pandemia. Comunidad de catedral no te deprimas. Cristo está vivo, te alienta, te anima a llevar el fuego del Espíritu Santo. La invitación es a toda la comunidad, a todos a los que buscan a Dios. Que el Espíritu Santo nos motive como país a encontrar caminos de unión y trabajar por el bien común, sobre todo por los que más lo necesitan". ¡Ven Espíritu Santo y transforma la vida de la Iglesia!

¡¡¡Feliz Pentecostés!!!



CAMINO HACIA LA ASAMBLEA ECLESIAL La Iglesia en Argentina camina hacia la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, propuesta por el CELAM a iniciativa del Papa Francisco. La Conferencia Episcopal Argentina encomendó a los Obispos Jorge Eduardo Scheinig, Arzobispo de Mercedes-Luján y a Monseñor Enrique Eguía Seguí, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Buenos Aires, la conformación de una comisión que anime este camino. El Equipo de Animación de Argentina está integrado por laicos, consagrados y consagradas, sacerdotes y obispos de la Argentina, delegados diocesanos, miembros de áreas pastorales y responsables nacionales de movimientos. El 18 de mayo se realizó el primer encuentro que a consecuencia de la pandemia se desarrolló de manera virtual, buscamos que cada uno se transforme en animador, facilitando la escucha de todos, en especial de aquellos a quienes no es fácil poder escuchar. Es el deseo que esta práctica sinodal se derrame en nuestra Argentina, como un estilo de comunión y participación. Esta Asamblea Eclesial es una experiencia inédita El aporte de América Latina está influyendo en el proceso de la Iglesia universal, como la "Evangelii Gaudium" que se sostiene en Aparecida. Lo mismo la categoría de ecología integral que aparece desarrollada en "Laudato si", fue desarrollada en Aparecida. "Querida Amazonia" nos vuelve también a Aparecida en temas como los pueblos originarios. Lo mismo la conversión social que nos propone "Fratelli Tutti". Finalmente, "la sinodalidad es estar "unos a la escucha de otros y todos a la escucha del Espíritu Santo". Es el Espíritu Santo el que guía a la Iglesia.

Equipo de Animación de Argentina



¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS PADRE FERNANDO!!! El 16 de mayo fue el cumpleaños de nuestro párroco.

Padre Fernando Crevatin



SEMANA LAUDATO SI - 2021 ¿Sabías que la encíclica Laudato Si es un llamado a toda la humanidad? Con este documento el Papa Francisco busca entrar en diálogo con todos acerca del cuidado de nuestra casa común. El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos. La Semana Laudato Si´ 2021 del 16 al 25 de mayo es un evento para celebrar los esfuerzos que toda la Iglesia ha hecho en el camino hacia la conversión ecológica. Es, además, un momento para reflexionar sobre lo que la pandemia nos ha enseñado y preparar el futuro con esperanza.

