TC MOURAS: La categoria desarrolla este fin de semana otra carrera de su campeonato con su habitual parque de autos.Televisa desde las 11 hs la TV Pública desde el autódromo de La Plata. REEMPLAZAR: La idea de Enzo Valle es poder llegar a tener otra camioneta para reemplazar la actual y sus intenciones es conseguir una Toyota para darle continuidad a la categoria que viene participando. FLAMANTE: Aunque ya decidió no continuar este año en la alta competición por decisión propia el zarateño Juan Carlos Bava ya está armando un auto flamante para la próxima temporada en la estructura de los hermanos Caggiano. IDEA: Por el momento Carly Bava solo hará alguna competencia de karting en lo que resta del presente campeonato sin ninguna idea de pelear por el presente campeonato con su propio karting. TC PÍSTA MOURAS: La categoria llega al autódromo de La Plata este fin de semana para encarar otra carrera del presente campeonato que televisa desde las 11 hs a través de la TV Pública. RESULTADOS: La categoria Pako viene de correr en el kartódromo argentino donde en la Clase F.K. +40 los pilotos de Zárate participaron con los siguientes resultados cuarto, Altenio, sexto Rafael Chavez y décimo primero Juan Suarez y en la segunda final segundo Altenio, quinto Suarez y Rafael Chavez décimo. PODIO: En la Clase Super Pako en la primera final llegó tercero y en la segunda carrera ganó el zarateño Gabriel De Lucca que sumó varios puntos y las dos competencias lo encontraron haciendo podio con la atención del chasis a cargo de Sergio Capecce. CONTINUAR: Siguiendo con Gabriel De Lucca en esta temporada seguirá corriendo en la categoria Pako y también continuará en la categoria Rotax Bs As. donde también está desarrollando una buena performance. SEGUIR: En reciente nota el representante de Campana Sebastian Signore confirmó que seguirá corriendo en la Clase Tres del Turismo Pista tras su alejamiento de bajar otra categoria como el Turismo Pista Zonal donde vino corriendo en los dos últimos años. INTENTO: Si bien intentó armar su motor no llego en forma y tiempo para la competencia de Pilar para los Jeeps 4x4 y Sandro Ariú aseguró que todo se proyecta para el mes de julio donde se viene la cuarta competencia del año. MOSTRAR: No fue el mejor fin de semana para Ludmila Rodriguez en la clase TC 1600 de la categoria Alma en esta carrera muy particular con pilotos invitados en el autódromo de La Plata donde Damian Toledo llegó bajo esta situación en este emprendimiento quien no pudo mostrar lo suyo tampoco. VICTORIA: Nueva e importante victoria para Cristian Iglesias en la octava clase de las picadas donde sigue sumando puntos y competencias. Sin duda el zarateño está en un buen momento. LOGRO: En cuanto a su hijo Francisco logró un Podio con su auto de calle mostrando que sigue los padres de su padre y la intención de realizar toda la temporada. OBRAS: Siguen los trabajos en el autódromo de Arrecifes donde los dirigentes que tienen a su cargo los destinos del predio y siguen buscando darle mayor comodidad al público. AVANZAR: Continuando con el autódromo de la ciudad cuna de campeones siguen avanzando los trabajos en la zona de los Boxes que comenzaron a techar y cerrar los mismos para también darle esa comodidad que necesitan los equipos los fines de semana de carrera. PUBLICIDAD: La gente de Fedenor tras una reunión pensando en el futuro de sus categorias y con el afán dar lemas publicidad a su propuesta automovilistico se comenzarán a televisar en directo las carreras por Canal de You-Tube. Bienvenida! PROVOCAR: Ante las cuestiones que atraviesa nuestro país por el tema de la pandemia los autódromos están complicado para correr en ellos y esto provocó que Fedenor pueda llegar a utilizar el autódromo de Junin. INVITADO: Pablo Savastano estuvo como piloto invitado en la carrera de Alma en La Plata y lo hizo en dos clases en la dos donde salió sexto y en la clase tres terminó séptimo donde el piloto campanense no descartó de correr como invitado en otras competencias dado si lo invitan para ocupar otra butaca. TC PICK-UP: La categoria viene corriendo en el autódromo de La Plata en esta temporada y este fin de semana repite el mismo lugar con otro interesante parque de camionetas donde televisa desde las 11 hs la TV Pública. ESPERAR: Ya todo está encaminado para que el Ford K se pueda sumar a las picadas algo que se viene esperando desde varios lugares y los amantes de la propuesta tuerca aguarda ese momento. POTENCIAL: Lo concreto es que el Ford K es eléctrico y su dueño Sergio Tapié decidió que llegó el momento de meterse en la alta competencia para lo que fue armado y aseguran que el potencial del mismo sorprender a mas de uno. SUMARSE: Este emprendimiento viene de un tiempo atrás que ya cuenta con terminales que se van sumando a Sergio Tapié que viene desde sus comienzos poner en claro que el medio ambiente hay que cuidarlo y aporta con lo suyo. Bienvenido!! FORMULA TRES METROPOLITANA: La categoria Escuela del automovilismo están llegando este fin de semana al autódromo de La Plata para desarrollar dos carreras del presente campeonato. QUEDAR: Por su parte los Giordano desarrollaron su presentación en la Clase Dos de Alma y Agostino quedó décimo en la primera final y su invitado no pudo correr por la rotura del auto que era su padre Sergio. ESTAR: El zarateño Ivan Gonzalez viene corriendo en la Clase A de la categoria GT 900 y tienen una cantidad de 48 autos que vienen participando donde Don Ivan está vigésimo quinto en el campeonato. PROBLEMA: El campanense Victor Gonzalez quedó décimo en su final en el TC 1100 en Alma y finalmente no pudo correr la competencia que tuvo como invitado a Ariel Bianchi en esa final por problemas en la alta impulsora. PERMITIR: El circuito El Salvaje de motocross recordamos que está habilitado para girar y poder probar para todas las categorias y lo que aún no se le permite realizar carreras. CRECIMIENTO: Sigue en pleno crecimiento Gustavo Milivinti desde su condición de armado y realizar motores para los karting donde el hombre comienza a tener su propio espacio en este emprendimiento. CONTENTA: Victoria Emma estaba contenta porque al final le entregaron el auto para la carrera tras el vuelvo de su última presentación y cuando se disponía a ser parte de esta competencia del Ralle y Federal finalmente se suspendió por el tema de la pandemia y ahora no tienen fecha nueva para continuar el campeonato. PICADAS: Este 25 de mayo nueva presentación de esta propuesta del automovilismo por la séptima fecha del campeonato Osvaldo Morresi en el escenario de San Pedro desde las 9 hs. ESTAR: Debido a su emprendimiento comercial Daniel Carballo no estará en esta fecha del campeonato de las picadas con su Ford que en realidad ya está terminado y listo para salir a pista. GT 900: La categoria de los Fititos que posee dos clases con un parque interesante que alcanza los noventa autos concretó su segunda carrera del año en autódromo de asfalto dado que visitara el Mouras el venidero 19 y 20 de junio. KARTING DEL NORTE: La categoria está desarrollando este fin de semana la segunda carrera del año gran premio Copa Aniversario donde el Club el Rincon Colonia de Salto con todas sus clases que están comenzando desde las 10 hs su espectáculo. ESFUERZO: Pensando en unir esfuerzo en la última competencia de los Jeeps x cuatro se los vio juntos en la camioneta de competicion a Iñaki Murillo y Enzo Valle participar tratando de conseguir un buen resultado. DIFICIL: En reciente nota extensa en la página de Facebook de Rincon Tuerca el representante local Juan Carlos Muñoz contó todo lo difícil que fue el año con serios problemas de salud que por suerte pudo superar. COLECCION: Alejandro Ferraro está abocado a póder armar su flamante colección de autitos de Rally donde si bien arrancó esta muy convencido que hasta llegar a tener todos los autos no va a terminar con su decisión. ENTUSIASMADO: La idea del navegante campeón no quiere dejar liberado nada y ya armó un lugar para poner todos los vehículos de la colección y Alejandro se muestra muy entusiasmado. Podrá encontrar el Mini Cooper de los hermanos Emma? PROKART: Esta especialidad del karting está llevando adelante otra carrera de su campeonato durante este fin de semana con todas sus clases en el kartódromo internacional de Zárate donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. COLOCAR: Giuliano Palucci está terminando su auto para las picadas y espera llegar para esta próxima competencia donde se estaba trabajando en la parte eléctrica del Fiat Uno Fire y ya están colocando el motor. CONTENTO: Mauro Salerno viene de correr en picadas en San Pedro y se mostró muy contento con el funcionamiento de su auto que hasta pudo bajar sus tiempos lo que le marca que están en la buena senda tomando como referencias las presentaciones anteriores. SER ACIERTO?: Que el piloto está en una diyuntiva de 4 cara al futuro dado que tiene dos autos armados para correr listo y aún no terminó de decidirse si va a una categoria o arranca en la otra más alta que en ambas fue protagonista.

