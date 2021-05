» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 23/may/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

BAGNIS NO PUDO El argentino Facundo Bagnis cayó 6-4 y 6-4 ante la promesa española Carlos Alcaraz (17 años) en la final del Challenger de Oeiras, en Portugal. El rosarino, igualmente, sigue consolidando una positiva temporada, en la que ya fue finalista en el ATP 250 de Santiago de Chile y semifinalista en el ATP 250 de Córdoba.



NBA: PLAYOFFS EN MARCHA Completados los "Play-In", ayer comenzaron los playoffs de la NBA. En la Conferencia Este, Brooklyn Nets superó 104-93 a Boston Celtics con grandes actuaciones de sus tres estrellas: Kevin Durant sumó 32 puntos y 12 rebotes; Kyrie Irving anotó 29 unidades; y James Harden aportó 21 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias. También en el Este, Milwaukee Bucks derrotó 109-107 a Miami Heat en tiempo suplementario y con un agónico lanzamiento de Khris Middleton (goleador del juego con 27 puntos). En tanto, en la Conferencia Oeste, Dallas Mavericks venció 113-103 como visitante a Los Angeles Clippers con un triple-doble del esloveno Luka Doncic (31 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias). Al cierre de esta edición, los Denver Nuggets de Facundo Campazzo se medían frente a Portland Trail Blazers en otra de las series del Oeste. Hoy arrancan los otros cuatro duelos: Philadelphia Sixers vs Washington Wizards y Atlanta Hawks vs New York Knicks (sin el argentino Luca Vildoza) en el Este; y Phoenix Suns vs Los Angeles Lakers y Utah Jazz vs Memphis Grizzlies en el Oeste. BASQUET SUSPENDIDO La Asociación de Clubes (AdC) y la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) suspendieron la Liga Argentina (ex TNA) y los Torneos Federales masculinos y femeninos en consonancia con las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno nacional. La última jornada fue el viernes y, entre otros partidos del Torneo Federal, Presidente Derqui venció 86-63 como visitante a Colón de Chivilcoy con 5 puntos del campanense Joaquín Aguilar y con 20 de Patricio Tabarez, quien tras culminar su participación en la Liga Nacional volvió al club que lo vio surgir. F1: POLE DE FERRARI Y un día, Ferrari volvió a adueñarse de una pole position de un Gran Premio de Fórmula 1: ayer, el monegasco Charles Leclerc fue el más rápido de la clasificación en Mónaco y la tradicional escudería de Maranello se hizo del primer lugar de la grilla después de 19 meses. En la primera fila también largará el holandés Max Verstappen (Red Bull), quien culminó segundo este sábado. En tanto, los Mercedes de Valtteri Botta y Lewis Hamilton partirán 3º y 7º, respectivamente. La carrera se pondrá en marcha a las 10.00 (hora argentina). GRILLO, EN EL PAR En la tercera jornada del PGA Championship, el argentino Emiliano Grillo firmó una tarjeta de 72 golpes (par de la cancha), sigue +5 y se ubica ahora en la 51ª posición del segundo Major del año. El líder sigue siendo el estadounidense Phil Mickelson, quien ayer terminó dos golpes bajo el par y quedó -7 en el certamen. Su escolta es su compatriota Brooks Koepka (-6), mientras el sudafricano Louis Oosthuizen se mantuvo en -5 y cayó al tercer lugar. Este domingo se desarrollará la cuarta y última jornada de este PGA Championship que se disputa en el Kiawah Island Golf Resort.

