La primera vez fue en 1966 y la última había sido en la 2013/14. Y la racha negativa más larga se registró en 1970, cuando el equipo no consiguió victorias en ninguno de los últimos 21 encuentros de esa campaña. El mal arranque de temporada que ha tenido Villa Dálmine dejó dos récords negativos en la historia del club en los campeonatos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): nunca demoró tanto en lograr una primera victoria (lleva 10 fechas sin ganar) y nunca antes marcó tan pocos goles (2) en el inicio de una temporada. Sin embargo, ésta no es la primera oportunidad en que el Violeta llega a 10 partidos sin triunfos. Por el contrario: es la 13ª vez desde aquel debut en la Tercera de Ascenso en el año 1961, hace 60 años atrás. La primera ocasión en que el equipo de nuestra ciudad alcanzó 10 juegos sin éxitos fue en la temporada 1966 de la Primera B. El 9 de julio de aquel año, Villa Dálmine venció 2-0 como local a Los Andes por la 18ª fecha y demoraría hasta el 1º de octubre para volver a cantar victoria: 3-1 en Campana frente a Temperley por la 29ª jornada. En esa racha de diez encuentros cosechó cuatro empates y seis derrotas. La siguiente oportunidad en que el Violeta llegó a diez juegos sin halagos fue en 1970, cuando desarrolló su peor racha en AFA. Aquella campaña en la Primera C comenzó de gran manera para el equipo de nuestra ciudad, que incluso venció 1-0 a Defensores Unidos de Zárate en la primera edición del clásico con gol de Dante Repetto. Sin embargo, en las últimas siete fechas de esa Zona B de la primera fase no volvió a ganar. Igualmente logró la clasificación a la Zona Campeonato para pelear por el ascenso, aunque en esa etapa profundizó esa mala racha: apenas logró cuatro empates en los 14 encuentros siguientes y así cerró la temporada 1970 con 21 partidos sin triunfos. La segunda peor seguidilla de Villa Dálmine ocurrió durante la temporada 1991/92 del Nacional B, cuando llegó a 18 partidos sin ganar: el 8 de febrero de 1992 venció 3-0 como local a Deportivo Laferrere por la 24ª fecha y después ya no volvió a cantar victoria en aquel campeonato que concluyó el 30 de mayo. Lo curioso de esa campaña es que entre la 9ª y la 20ª fecha de ese mismo certamen ya había estado 12 encuentros sin conseguir una victoria. De hecho, en ese torneo apenas consiguió 3 triunfos en 42 cotejos. Aquella primera incursión Violeta en el Nacional B terminó con otra pobre campaña: en el campeonato 1992/93 solo logró 6 triunfos en 42 partidos. Y durante esa temporada también llegó a 12 juegos sin victorias entre la 17ª y la 28ª fecha. Mientras que la última vez que el equipo de nuestra ciudad había llegado a 10 jornadas sin triunfos en una misma temporada ocurrió durante el campeonato 2013/14 de la Primera B Metropolitana: fue una racha que se inició con Walter Nicolás Otta como DT y que se extendió hasta la primera victoria de Sergio Rondina como entrenador Violeta, el 15 de febrero de 2014 (3-2 como visitante sobre Deportivo Armenio). De esta manera, la racha vigente de 10 encuentros sin victorias es la más larga desde que Villa Dálmine retornó a la segunda categoría del fútbol argentino y en la que está transitando su octavo campeonato consecutivo.

EN 1970, VILLA DÁLMINE ARRANCÓ LA TEMPORADA DE GRAN MANERA, GANANDO INCLUSO EL PRIMER CLÁSICO DE LA HISTORIA FRENTE A CADU. SIN EMBARGO, EN EL FINAL DE LA PRIMERA FASE SE DERRUMBÓ Y DESPUÉS LLEGÓ A 21 PARTIDOS SIN TRIUNFOS (FOTO: GENTILEZA SERGIO KARNINCIC / VIOLETA EL CORAZÓN).





EN LA ACTUAL TEMPORADA, VILLA DALMINE HA COSECHADO SEIS EMPATES Y CUATRO DERROTAS EN SUS PRIMEROS 10 JUEGOS LAS 13 PEORES RACHAS SIN TRIUNFOS Los períodos más extensos de Villa Dálmine sin conseguir triunfos en una misma campaña fueron los siguientes: 1) Primera C 1970: 21 partidos sin victorias 2) Nacional B 1991/92: 18 partidos sin victorias 3) Primera B 1996/97: 14 partidos sin victorias 4) Primera C 2005/06: 13 partidos sin victorias 5) Primera C 2007/08: 13 partidos sin victorias 6) Primera B 1981: 12 partidos sin victorias 7) Nacional B 1991/92: 12 partidos sin victorias 8) Nacional B 1992/93: 12 partidos sin victorias 9) Primera B 1980: 11 partidos sin victorias 10) Primera B 2012/13: 11 partidos sin victorias 11) Primera B 1966: 10 partidos sin ganar 12) Primera B 2013/14: 10 partidos sin ganar 13) Nacional B 2020/21: 10 partidos sin ganar (todavía vigente)

