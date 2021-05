» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 23/may/2021 de La Auténtica Defensa. Villa Dálmine:

El parate de la actividad determinado por la AFA a raíz del avance de la segunda ola de coronavirus en el país tomó a Villa Dálmine en un mal momento y le permitirá a Marcelo Franchini trabajar sin urgencias para tratar de reflotar al plantel en dos aspectos que considera fundamentales: lo físico y lo anímico. Sin embargo, no podrá hacerlo de manera presencial, dado que las actividades futbolísticas han sido suspendidas por completo hasta el 30 de mayo inclusive para aquellos equipos que solo participan de campeonatos locales. Por ello, el entrenador y su cuerpo técnico han repartido rutinas físicas entre los jugadores para que cada uno de los futbolistas pueda desarrollarla de acuerdo a sus posibilidades. Al mismo tiempo, los futbolistas seguirán conectados a través de encuentros vía zoom en el que se compartirán diferentes situaciones y ejercicios con el DT y sus colaboradores a los fines de llegar de la mejor manera a la reanudación del campeonato, cuando el Violeta vuelva a la acción en busca de su primera victoria de la temporada.

