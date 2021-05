» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 23/may/2021 de La Auténtica Defensa. Campanenses:

Adrián Martínez no pudo gritar campeón en Paraguay







En la anteúltima fecha del Apertura, el campanense fue titular en Libertad, que cayó 2-1 ante Sol de América cuando solo necesitaba un punto para coronarse. Igualmente, puede celebrar hoy si no gana Nacional. Ayer, por la 17ª y anteúltima fecha del Torneo Apertura 2021 de Paraguay, Libertad perdió 2-1 con Sol de América y no pudo gritar campeón. El Gumarelo tuvo al campanense Adrián Martínez como titular, pero no pudo lograr el empate que le daba el título. Es que Libertad suma 35 puntos y le lleva seis de ventaja a Nacional. Por ello, hoy tendrá una segunda oportunidad para consagrarse, dado que su escolta, obligado a ganar, se medirá con River Plate en el cierre de esta 17ª jornada. Y de no ser hoy, el Gumarelo enfrentará en la última fecha como visitante a Sportivo Luqueño, mientras Nacional chocará con 12 de Octubre. Para el delantero de nuestra ciudad ha sido un certamen con algunas complicaciones, en el que no pudo encontrar marcar tantos, como sí lo ha hecho en la Copa Sudamericana, torneo en el que Libertad está a la puerta de los Octavos de Final. Igualmente, a pesar de tener muchísima competencia en los puestos del ataque, Martínez sigue en la consideración del entrenador Daniel Garnero y por ello fue titular anoche ante Sol de América, su exequipo. Sin embargo, cuando el Gumarelo quedó 2-1 abajo en el marcador (había comenzado ganando en la primera parte), a los 30 minutos del segundo tiempo, el campanense fue reemplazado por Héctor "Tito" Villalba, cerrando así una jornada en la que no pudo gritar goles ni tampoco gritar campeón.



EL ATACANTE DE NUESTRA CIUDAD NO PUDO MARCAR ANTE SU EX EQUIPO.



