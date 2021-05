» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 23/may/2021 de La Auténtica Defensa. Coronavirus:

En Boca se realizarán controles diarios de cara al duelo con The Strongest







El caso positivo de Cristian Medina puso en alerta al Xeneize, que el miércoles recibirá al conjunto boliviano en busca de la clasificación a los Octavos de Final. El resultado positivo de Covid-19 de Cristian Medina encendió las alarmas en Boca Junios, en el marco de una semana clave por la clasificación a los Octavos de Final de la Copa Libertadores 2021. Por eso, en el Xeneize se tomó la decisión de hacer controles diarios a los futbolistas, además de extremar los cuidados. Los hisopados exigidos por la CONMEBOL para el partido contra The Strongest, pautado para el miércoles a las 21 horas en La Bombonera, se harán entre el domingo y el lunes. Igualmente, por cuenta propia, el club realizará otros para evitar un brote masivo como ocurrió en River Plate. La suspensión de la semifinal ante Racing por las nuevas restricciones en el país cambió los planes para el plantel dirigido por Miguel Ángel Russo, que ahora está enfocado solamente en lograr el pase de ronda en el plano internacional en un grupo que se le complicó más de lo previsto. Boca necesita vencer a The Strongest para sellar su boleto a Octavos de Final, aunque también un empate podría alcanzarle, siempre que Santos no derrote a Barcelona en Ecuador. En el plano futbolístico, pensando en el duelo del miércoles frente al conjunto boliviano, Russo debe decidir quién reemplazará a Medina. Una opción es el ingreso del colombiano Edwin Cardona, que necesita revertir la imagen que dejó después de "picar" sin éxito el penal frente a River Plate. Y la otra es adelantar a Nicolás Capaldo a la mitad de cancha y ubicar a Julio Bufffarini como lateral por derecha. Tampoco habría que descartar a Gonzalo Maroni, quien correría hoy como una tercera alternativa para el entrenador.



EL JUVENIL CRISTIAN MEDINA DIO POSITIVO. CARDONA, BUFFARINI Y MARONI ASOMAN COMO ALTERNATIVAS PARA REEMPLAZARLO FRENTE A THE STRONGEST.



Coronavirus:

En Boca se realizarán controles diarios de cara al duelo con The Strongest

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar