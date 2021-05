» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 26/may/2021 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

Con el objetivo de mejorar en la clase TC 1100 de ALMA, el Topo y su equipo tomaron decisiones luego de un arranque de campeonato que no fue el esperado. En el arranque de campeonato de ALMA, Víctor González no pudo redondear un buen fin de semana en la clase TC 1100, algo que no dejó conforme ni al propio Topo ni al equipo. Por ello, puertas adentro de su estructura se llevó adelante un balance para evaluar los pasos a seguir. Así se comenzaron a desarrollar algunos cambios y trabajos en el auto, con el objetivo de, al menos, no caer en los mismos errores. Por lo pronto, ya se adquirió un nuevo motor, el cual se llevó a rectificar a Lujan. Además, se decidió cambiar el cigüeñal y, entre otras cuestiones, se están repasando elementos para llegar al nivel competitivo que exige la categoría. Finalmente, también se trabaja en el chasis para tener un auto lógico a la hora de doblar. Así, con la motorización de Enrique Bustos y la atención del chasis por parte del mismo Víctor González, son tiempos de cambios para el Topo, siempre pensando en mejorar.



LA PRÓXIMA FECHA DEL CAMPEONATO DE ALMA ESTABA PAUTADA PARA EL 5 Y 6 DE JUNIO EN EL AUTÓDROMO DE BUENOS AIRES.



