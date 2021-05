» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 26/may/2021 de La Auténtica Defensa. DT de Villa Dálmine:

El entrenador violeta se refirió a la modalidad de trabajo virtual que han debido adoptar en el inicio de esta semana. Y también a lo que vendrá luego: "Estamos con mucha incertidumbre". Después que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se plegara a las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno nacional, Villa Dálmine debió pasar a la modalidad "virtual" de entrenamientos. Así, desde el lunes, el plantel Violeta realiza dos sesiones físicas diarias junto al cuerpo técnico que encabeza Marcelo Franchini. Por la mañana, todos los jugadores se conectan vía Zoom y se desarrollan rutinas de fuerza, potencia y coordinación; mientras por la tarde, los futbolistas completan su entrenamiento diario con salidas aeróbicas. A estos trabajos físicos también se suma el aspecto táctico, dado que el entrenador analiza detalles a mejorar junto a los futbolistas con videos especialmente editados de los tres partidos que se han disputado en su ciclo. "Estamos tratando de interactuar mucho con los jugadores", explicó Franchini en diálogo con FM Radio City Campana. "Igualmente es una situación muy engorrosa, porque hay futbolistas que trabajan en un espacio de 2 metros cuadrados. Pero están con muy buena predisposición, sabiendo que tenemos que tratar de no perder el ritmo", agregó. En cuanto al aspecto anímico del plantel, después de un arranque de diez partidos sin victorias y, ahora, la cancelación de los entrenamientos presenciales, el DT señaló: "Estamos viviendo un momento muy delicado y en ese contexto, el fútbol pasa a un segundo plano. Pero tenemos que ser positivos, porque si seguimos trabajando como lo venimos haciendo, vamos a lograr dar vuelta la situación". Más allá de este presente, que finalizaría el próximo lunes, todo indica que la competencia no regresará el primer fin de semana de junio. "Vamos día a día. Hay mucha incertidumbre y eso no está bueno", afirmó Franchini. Además, el entrenador marcó que sería positivo ya saber si entre el final de la primera rueda y el inicio de la segunda habrá algún tipo de "parate", teniendo en cuenta que es el momento que tendrá para realizar incorporaciones. Y pensando en jugadores que podrían irse y otros que podrían llegar, explicó que los siete partidos que restan serán "fundamentales para tomar decisiones".

LAS RUTINAS FÍSICAS ESTÁN A CARGO DE LOS PROFES NICOLÁS FRANCHINI Y JOSÉ SOTO. VUELVE LA PRESENCIALIDAD Anoche, al cierre de esta edición, el Club Villa Dálmine y otras instituciones de la Primera Nacional informaron que de acuerdo al decreto 514/2021 del gobierno nacional, "se exceptúa de las medidas (sanitarias) dispuestas a los eventos deportivos de carácter internacional y a los entrenamientos de deportistas profesionales", por lo que las prácticas de los diferentes planteles podrán ser nuevamente presenciales. "Previamente se realizarán los hisopados pertinentes a todos los integrantes del plantel", remarcó la entidad Violeta, que también aseguró que "se garantizarán las condiciones de higiene, seguridad y traslado establecidas para preservar la salud de nuestros futbolistas y todos los que componen día a día el trabajo relacionado a ellos". Según pudo saber LAD, la idea en Villa Dálmine era realizar este miércoles los hisopados a todos los jugadores en horas de la tarde y, luego, jueves y viernes analizar la posibilidad de realizar un "triple turno".

