Colisionaron ayer por la tarde con el macetero del parador de colectivos que limita con la calle Antártida Argentina. Tres mujeres con diferentes lesiones fueron trasladadas hasta el Hospital San José por dos móviles del SAME luego de impactar contra un macetero de cemento mientras transitaban por colectora Sur y Antártida Argentina en un Renault Twingo. Por razones que se desconocen, ayer alrededor de las 17, la conductora perdió el control del vehículo y finalizó impactando contra el macetero que divide la playa del parador de colectivos de media y larga distancia, con la calle Antártida Argentina, frente al concesionario Toyota Panamericana. El Twingo presentaba un fuerte golpe del lado del faro frontal izquierdo, y toda la trompa deformada, además de la llanta delantera izquierda. Las actuaciones estuvieron a cargo de efectivos del Comando Patrulla asignados a la Zona 8.

EL VEHÍCULO PRESENTABA UN FUERTE IMPACTO DEL LADO DEL FARO FRONTAL IZQUIERDO.





DOS MÓVILES DEL SAME TRASLADARON A LAS TRES LESIONADAS HASTA EL HOSPITAL MUNICIPAL.

#Dato tres mujeres trasladadas por 2 móviles de SAME al hospital San José luego de perder el control del Renault Twingo e impactar contra el macetón de Colectora Sur y calle Antártida Argentina paralelo a la playa del parador de Ómnibus. Presente CP zona 8 pic.twitter.com/ty6TSEPmhR — Daniel Trila (@dantrila) May 26, 2021

Tres mujeres debieron ser hospitalizadas

