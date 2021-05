» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 27/may/2021 de La Auténtica Defensa. Coronavirus:

Informaron 27 positivos y una nueva muerte en Campana







Es la cifra diaria más baja desde el 1º de abril. En tanto, el fallecido es un hombre de 88 años que se encontraba internado en el Sanatorio Vandor y cuyo deceso se produjo el 17 de mayo. La Secretaría de Salud municipal informó ayer 27 nuevos positivos de coronavirus en la ciudad, que ahora acumula 12.168 casos totales desde que comenzó la pandemia. Estos 27 contagios se transforman en la cifra diaria más baja desde el 1º de abril, cuando se anunciaron solo 15 nuevos infectados. Y se registraron en la misma semana en la que se alcanzó el récord máximo (el lunes se informaron 161 casos). A su vez, la Secretaría de Salud municipal comunicó que una nueva muerte se suma al listado de víctimas fatales en Campana: ayer fue cargado al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) el deceso de un hombre de 88 años que se encontraba internada en el Sanatorio Vandor y cuyo fallecimiento ocurrió el pasado 17 de mayo. De esta manera, en mayo ya se acumularon 44 muertes en la ciudad, que ahora presenta 198 víctimas fatales desde que comenzó la pandemia. INFORME PROVINCIAL Ayer no se actualizó la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que al martes 25 de mayo presentaba a Campana con 11.956 casos totales y 197 víctimas fatales. ZÁRATE: CINCO MUERTES La Municipalidad de Zárate informó ayer 96 nuevos positivos, 78 altas médicas y 5 decesos, correspondientes a tres hombres de 42, 71 y 75 años y a dos mujeres de 88 y 89 años (todos ocurridos en centros médicos de la ciudad). De esta manera, el distrito acumula ahora 11.035 casos totales que se dividen en 1.069 que se encuentran activos, 9.683 que se han recuperado y 283 que han fallecido. Por su parte, Exaltación de la Cruz sumó 31 nuevos positivos y 25 altas médicas. Con estas cifras, el municipio acumula ahora 2.834 casos totales que se dividen en 210 que se encuentran activos, 2.570 que se han recuperado y 54 que han fallecido. En tanto, los datos de Escobar y Pilar no se renovaron ayer dado que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires no actualizó su Sala de Situación.

LA MUERTE INFORMADA AYER OCURRIÓ EL 17 DE MAYO EN EL SANATORIO VANDOR. MURIÓ UN JOVEN DE 23 AÑOS Aunque no formó parte del informe local brindado ayer por la Secretaría de Salud municipal, este miércoles falleció un joven de 23 años que había contraído coronavirus y se encontraba internado en el Hospital San José. Hasta el momento, de acuerdo a la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en nuestra ciudad solo se registró una muerte de una persona menor de 30 años. Ese deceso corresponde a un joven de 18 años que había ingresado al nosocomio municipal con graves heridas por un hecho de violencia y que, tras una larga internación en la que contrajo Covid-19, terminó falleciendo el 13 de octubre. El reporte provincial de la situación de coronavirus indica que, en Campana, fallecieron 52 personas de entre 60-69 años; 50 de la franja 70-79 años; 42 de entre 80-89 años; 24 de entre 50-59 años; 18 mayores de 90 años; 9 de entre 40-49 años; 2 de entre 30-39 años; y 1 de 10-19 años.





#Dato La Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana informó este miércoles 27 positivos y 1 fallecido; un hombre de 88 años que murió el día 17 de mayo en el Sanatorio Vandor. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/qOX1Jre1JZ — Daniel Trila (@dantrila) May 26, 2021

Coronavirus:

Informaron 27 positivos y una nueva muerte en Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar