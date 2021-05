» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 27/may/2021 de La Auténtica Defensa. Suteba Campana:

"A pesar de no tener presencialidad, seguimos dando clases"







Suteba Campana se sumó a la campaña #HayClasesEnPBA y durante la jornada de ayer sus afiliados mostraron las actividades que realizan en modalidad enseñanza remota. Los docentes están en sus casas, pero se encuentran trabajando. Así lo dejó en claro ayer Suteba Campana, que se sumó a la campaña #HayClasesEnPBA para demostrar la continuidad pedagó-gica a través de la virtualidad. "Acá en el distrito y en toda la provincia usamos Facebook, los estados de WhatsApp, Twitter e Instagram, todas las redes sociales que los docentes pueden tener a manos, para hacer visible que seguimos dando clases, que estamos en la virtualidad con los alumnos y las familias", expresó Andrea Villarreal, secretaria adjunta de Suteba Campana. "La idea es esa: que se note y que se vea que, que a pesar de que no hay presencialidad por la política de cuidado del gobierno -así la entendemos nosotros-, seguimos dando clases a través de las computadoras, de un audio, de un cuadernillo de continuidad pedagógica", añadió. Los docentes afiliados a este gremio -el más importantes de los seis que hay en el territorio bonaerense- se tomaron fotografías dando clases o corrigiendo desde casa y las subieron a sus redes con el hashtag #HayClasesEnPBA. "Tuvimos subiendo las fotos de los docentes conectados, fotos de alumnos que nos mandan que están haciendo la tarea en las distintas plataformas o las que le mandamos por celular. Lo más importante es no perder el vínculo con los alumnos y las familias, entonces estas son las propuestas: cuadernillos, audio, video, todo lo se pueda llegar a nuestros alumnos", amplió Villarreal. La referente gremial aseguró no contar con información sobre qué sucederá con las clases una vez finalice el confinamiento, aunque señaló que las escuelas se están preparando para un eventual regreso a la presencialidad con la instalación de calefactores. En ese sentido, recordó que el plan jurisdiccional COVID determina que las escuelas que no cuenten con calefactores no van a poder funcionar cuando la temperatura exterior sea menos a las 10 grados centígrados.









