27 de Mayo de 2021









SOLICITAN AUTORIZACIÓN El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, envió a la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley para que lo autorice a "iniciar negociaciones y celebrar los contratos necesarios" para la compra de vacunas contra el Covid-19. Se trata de un paso formal que ya dieron otros distritos como las provincias de Buenos Aires y Jujuy, aunque hasta el momento ninguna de estas jurisdicciones dio información de tener cerradas negociaciones con algunos de los laboratorios productores de las vacunas contra el coronavirus. El proyecto de ley ingresó al parlamento porteño con las firmas de Rodríguez Larreta y varios ministros de su gabinete, e indica que "resulta necesario facultar al Poder Ejecutivo a realizar las gestiones necesarias para adquirir mayor cantidad de dosis de vacunas" contra el coronavirus. En otros de los artículos, se plantea que "las cláusulas o acuerdos de confidencialidad que se pudieran adoptar quedan expresamente exceptuados del deber de divulgación, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 104", que establece los límites en el Acceso a la Información.



PIDEN ABSOLUCIÓN El abogado del policía bonaerense Luis Chocobar pidió la "absolución" de su defendido, en el juicio oral en el que está acusado por "homicidio agravado" por la muerte de Juan Pablo Kukoc, un asaltante que en 2017 apuñaló a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca. En la penúltima audiencia del juicio oral, el abogado Fernando Soto apeló a una serie de recursos inesperados e inusuales en esa instancia: exhibió un video en el que el turista norteamericano Frank Wolek le pidió a los jueces que absolvieran a Chocobar y otro con una recreación de los hechos que elaboró con la colaboración de documentalistas de Discovery Channel. Soto insistió en que Kukoc intentó agredir a Chocobar y que éste actuó en "legítima defensa". SUBIÓ EL BLUE El dólar blue subió a $155, mientras el contado con liquidación experimentó una marcada tendencia alcista tras el fin de semana largo, en una jornada en la que el Banco Central compró US$ 140 millones. El tipo de cambio paralelo sumó $2 respecto del viernes, cuando había registrado una baja y, así, achicó la brecha con las cotizaciones financieras. En el sector mayorista, la divisa trepó 21 centavos y llegó a los $94,48, por lo que la diferencia con el blue se ubicó en 64 por ciento. Este miércoles se aceleró la suba de la moneda norteamericana en el segmento en el que operan bancos y empresas en respuesta a los días en los que no hubo actividad por los feriados, analizaron operadores. Indicaron además que hubo oferta por parte del sector privado, lo cual dio margen al Banco Central para poder finalizar con un saldo diario favorable en su intervención. Estimaron que la autoridad monetaria adquirió unos U$S 140 millones para fortalecer las reservas internacionales. FERIA FISCAL Tras la extensión de las restricciones por la pandemia, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso una nueva feria fiscal desde ayer y hasta el viernes inclusive. Según explicó el organismo recaudador, la medida incluye la suspensión del cómputo de plazos vigentes en determinaciones de oficio, sumarios, multas, descargos, intimaciones y clausuras. No obstante, se mantendrán habilitados distintos procedimientos de fiscalización y no abarca a los controles respecto del Aporte solidario y extraordinario aprobado por el Congreso que se debe pagar por las grandes fortunas. La Resolución General 4999, que será publicada en el Boletín Oficial, establece la vigencia de una nueva feria fiscal en el marco del agravamiento de la situación epidemiológica de la pandemia del COVID-19. "La decisión del organismo está en línea con las medidas de restricción de la circulación tendientes a proteger la salud de la población, mitigar la propagación del virus y evitar el colapso del sistema sanitario dispuestas por el Gobierno nacional", indicó.



