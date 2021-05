» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 27/may/2021 de La Auténtica Defensa. 27 de Mayo de 2021:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. EL AGUA FLUYE... "Gran pérdida de agua en capa asfáltica en calle Moreno entre Laprida y Andrés del Pino. Ya hice reclamo a ABSA y aún no hay respuesta. Nro. De Reclamo: 3112720" muestra Carolina.



RECOSTADO SOBRE EL TAPIAL "San Luis y Colectora (barrio Lubo) poste caído sobre la vereda. Peligro para las personas que pasan por el lugar" escribe Jonatan.



FALTA DE PODA "Calle Rives al 1600 (barrio La Josefa). De noche no se ve la iluminación a causa de la copa enorme del árbol. ¿Pueden mandar a podar?" muestra Lucas.

PEDIDO SOLIDARIO #Dato desde el Merendero y Comedor Pancita Llena Corazón Contento de barrio Otamendi agradecen al señor Oscar por la heladera que donó al comedor. Están muy felices por la ayuda. Solicitan colaboraración con carne y verduras para la comida de los chicos, tambien ropa y calzado. pic.twitter.com/oUnUmmgFQ0 — Daniel Trila (@dantrila) May 27, 2021 SON BUENAS #Dato personal de Municipalidad de #Campana con camión y mini pala mecánica realizaron limpieza en la calle General Savio desde Castilla hasta Chiclana levantando montículos de tierra, residuos y ramas. pic.twitter.com/ymO7C7i5Un — Daniel Trila (@dantrila) May 27, 2021

