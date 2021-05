» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 27/may/2021 de La Auténtica Defensa. Angélica Torreyra destacó la repercusión que tuvo la Semana Mundial del Parto Respetado







Tras las campañas de información sobre los derechos de las personas gestantes realizadas, la secretaria de género y diversidad del Frente Grande de Campana manifestó "la violencia obstétrica es una de las múltiples violencias que sufren las mujeres y las personas gestantes. En esta semana se intenta visibilizar la vigencia de la Ley 25929 de parto respetado a fin de eliminar por completo las prácticas médicas y de efectores de salud que aún tienen una mirada patriarcal". Del 17 al 23 se celebró la Semana del Parto Respetado, este año bajo el lema: "El respeto por las necesidades de la madre y su bebé en cualquier situación" que busca promover la importancia de contemplar en las medidas de cuidado para Covid-19, los derechos de la persona gestante y el bebé. Sobre ello se expresó Angélica Torreyra, secretaria de género y diversidad del Frente Grande Campana, y destacó las múltiples campañas de información que existieron este año. "La violencia obstétrica es una de las múltiples violencias que sufren las mujeres y las personas gestantes", indicó. El Estado argentino, mediante la Ley 25.929 de Parto Respetado sancionada en 2004 y el Estado provincial, por medio de la Ley 15.188 del 2020, garantizan los derechos de las personas gestantes, sus familias y acompañantes durante todo el proceso de embarazo, parto y puerperio, tanto en el ámbito público como privado. Esta ley garantiza el derecho de las mujeres y de las personas gestantes a:- Que se respeten sus tiempos para un parto normal - Que no les discriminen - Que respeten su intimidad - Elegir quién le va a acompañar en el preparto, parto y postparto - Que el bebé esté en su cuna a su lado cuando no existan complicaciones de salud - Que se reciba la información en un lenguaje claro y que se pregunte lo que se necesita saber - Conocer los beneficios de la lactancia Torreyra mencionó que "Aún en pandemia, es un derecho elegir quién acompaña en el proceso de parir, sin requerir hisopado: alcanza con no haber tenido contacto estrecho con casos positivos y no tener síntomas. Así lo indica el Ministerio de Género de la Nación". Además destacó que desde el 2020 la Provincia de Buenos Aires adhirió a la Ley e indicó "Tal como lo dijo la Diputada Mariana Larroque ayer, este es apenas el punto de partida en un largo camino que tiene que ver con de construir prácticas que están muy instaladas en el sistema de salud y muy invisibilizadas en la sociedad", asimismo señaló que en la sesión Larroque manifestó que "hace 16 años que se sancionó la Ley 25.929 pero la realidad es que todavía no se han conseguido avances significativos y que la adhesión de la provincia es un logro colectivo producto de la misma lucha que hoy nos permite ver con más claridad las desigualdades y violencias por razones de género". "Desde el Frente Grande de Campana acompañamos difundiendo los beneficios de esta ley para las personas gestantes y los recién nacidos", finalizó Torreyra.

