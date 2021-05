» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 27/may/2021 de La Auténtica Defensa. Calendario Maya:

Semilla 8 - Energía del 27/05/2021 - Onda Encantada de la Tierra

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip





SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2. Tormenta Lunar azul. Semilla florecimiento, atinar, crecimiento, maduración, creatividad. Liberación de las estructuras impuestas. Fertilidad. DÍA 306 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 26 - ALFA - DE LA LUNA ESPECTRAL DE LA SERPIENTE QUE VA DESDE EL 2/5 AL 29/5. 5TO DÍA DE LA SEMANA AMARILLA DE MADURACIÓN. HRAUM (MANTRA)-ALFA- CHAKRA GARGANTA- LIBERA. KIN 164 - SEMILLA 8, GUIADA POR LA ESTRELLA. La Semilla en la realidad, en el día a día. La Semilla representa el florecer. Es el crecimiento de la creatividad. Es la maduración, la concreción y el florecer de nuestras cualidades. La Energía de la Semilla viene a trabajar los vínculos familiares, y a romper las estructuras preestablecidas que nos atrapan y seguimos sosteniendo y no nos dejan crecer, avanzar. Piensen en una Semilla, para que se convierta en brote tiene que romper su cáscara, su estructura, esa estructura que la contiene, así es lo que viene a proponernos está energía, romper para crecer, para ir en un camino de transformación, que de frutos. Energía para diluir todas aquellas estructuras que no nos sirven y generan más atrasos que posibilidades, despegar de aquellas imágenes y emociones que nos estanca y nos dan amarguras y tristezas, limpiar vínculos. Hermosa Energía para todos aquellos que quieran un hijo o estén en la búsqueda, la Energía está a favor, vamos con los intentos. Buen día para estar en contacto con la Tierra y las plantas, para dar servicios, para unirse a grandes causas. Ojo con las críticas y los juicios agresivos, creyendo tener la verdad absoluta. No se pongan negadores, que está Energía fuera de eje nos predispone a enceguecernos y negar todo. Flexibilizar es la tarea del día. Estar con amigos, plantar una planta. Hacer solidaridad, y amarse en búsqueda de ese hijo deseado. Cortar las cadenas de esas estructuras que te esclavizan. Florezcan como pimpollos perfumados que cambian el ambiente y alegran la vida. ¡A ponerle onda! ¡Planta tu semilla en el surco justo y florecerá! ¡A escuchar música que te hace volar! ¡Volá conmigo!



Por Alejandra Dip

