Después de dos años regresamos a Junín

Por Luis María Bruno







La semana pasada y antes del nuevo DNU del gobierno nacional, recibía la comunicación del guía de pesca y amigo Rubén Bracco de la localidad de Junín, provincia de Buenos Aires, en donde me daba cuenta de la buena pesca que tenía la laguna de Gómez pese a la falta de agua de la misma y me invitaba a que organizara una salida de pesca para esa zona. Por mi parte me entusiasmé con la invitación, pero también uno de mis propósitos más allá de la pesca era la de volver a encontrarme con Rubén después de tanto tiempo. Así fue que, en la organización del viaje, cursé la invitación a Jorge Alberto Robson quien a su vez posteriormente invitó también a su hermano Pablo y de esta manera en comunicación los tres dispusimos el viaje con el vehículo a GNC de Jorge y los alimentos y bebidas necesarias ya que viajábamos el martes 18 por la tarde para hacer noche en Junín y salir de pesca el miércoles 19 por la mañana. El viaje lo comenzamos como les decía el martes 18 promediando las 14:30 horas, en el cual primeramente tomamos por ruta 9 hasta la localidad de Zárate en donde empalmamos la ruta 193 hasta Solís. Aquí conectamos la ruta 8 en donde a un par de kilómetros abonamos un peaje de $50, y continuamos viaje hasta la primera rotonda en el ingreso de San Antonio de Areco, donde empalmamos la ruta 41 hasta San Andrés de Giles. En el primer cruce de rutas tomamos la ruta 7 para realizar una parada en Carmen de Areco para cargar GNC, de ahí ahora si finalmente tomar la ruta 7 hasta llegar a Junín (B). En el ingreso a Junín (B) llegamos hasta la casa de Rubén donde realmente fue muy emocionante el encuentro después de tanto tiempo. Luego de unos minutos de charla y llave en mano nos dirigimos a la casa que Rubén posee en el parque natural Laguna de Gómez para hacer noche. Realmente una casa que cuenta con comodidades para ocho personas, con Split frío/calor, DIRECTV, una muy completa cocina con todos los utensilios y vajillas, un baño impecable, parrilla y entrada para el vehículo, a solo unos 200 metros de la laguna de Gómez y el balneario. Esta casa Rubén la alquila a familias o pescadores por temporada o fin de semana. El miércoles 19 promediando las 6 de la mañana comenzaba nuestra jornada con un sustancioso desayuno, después del mismo nos dirigimos al encuentro con Rubén para de esta manera pasar por las carnadas del Biguá, ubicada en ruta número 7 km.262 reservas al Cel. 2364-650682 donde nos proveímos de unas muy buenas porciones de mojarras vivas a un costo de $350 la porción. Retomando ruta 7 nos desviamos en la intersección de la ruta 188 tomando esta última donde pasamos primeramente por puente Lincoln. Aquí pudimos observar varios vehículos y pescadores a la vera de la ruta realizando intentos al pejerrey, muchos ingresando con waders dentro de la laguna que se encontraba este día realmente muy baja. En el kilómetro 175,500 finalmente tomamos a mano derecha el camino de tierra que nos llevó al pesquero Cesolari, pesquero que hasta ese momento, era el único que tenía el agua suficiente como para poder bajar una embarcación y salir navegando a la laguna. En relación al pesquero Cesolari tenemos que mencionar que posee bajada de embarcaciones, alquiler de botes y de tracker con y sin motor, estadía para embarcaciones al aire libre, se puede pescar de costa, realizan salidas de pescas guiadas y con reserva venta de carnadas. En cuanto al camino de tierra si bien son algunos kilómetros de ingreso, el mismo es transitable con lluvia, contactos con el pesquero Sr. Mariano al Cel. 2364-579678 Facebook / Messenger pesca cesolari Junín. Ya con todos nuestros elementos de pesca, fotografía y filmación a bordo, además de nuestra conservadora con bebidas y comestibles, emprendimos esta salida desde la dársena a marcha lenta y con la pata del motor un tanto levantada por la falta de agua, esto fue así hasta lograr una profundidad donde pudimos bajar la pata del motor y salir a planeo. Nuestro guía de pesca Rubén Bracco es un conocedor de esta laguna como pocos, son muchos los años de experiencia y de pesca que lleva en esta laguna. De esta forma navegamos por el término de unos treinta minutos aproximadamente, hasta llegar a un sector de agua que entre otras cosas se veía bastante más limpia. En este día en especial la intensidad del viento Noreste era bastante importante con fuertes ráfagas, por lo que el agua se encontraba por demás oxigenada. La modalidad de pesca en ese momento era únicamente anclado por la poca agua que la laguna poseía, dado que para garetearla es necesario el arrastre de un muerto que generalmente se trata de un pedazo de hierro, riel de ferrocarril, o ancla. Esta modalidad con la laguna tan baja lo que hace es que se vaya levantando al paso mucho barro del fondo y el pique sea nulo. Armamos nuestros equipos compuestos por cañas telescópicas de cuatro metros y cuatro metros cincuenta, con reeles frontales chicos y de los de bajo perfil o denominados huevitos, cargados con 100 a 150 metros de multifilamento. En cuanto a las boyas al tener el sol de espaldas nos favoreció para utilizar las de colores claros, como verdes limos, amarillas, blancas y algunas anaranjadas claras. En mi caso en particular me incliné por las tradicionales boyas Ping Pong que se utilizan siempre en esta laguna confeccionada con una trampa de unos 10 centímetros de corrida. Los anzuelos que utilizamos son siempre chicos ya que el pejerrey de esta laguna es de boca chica y pescar con un anzuelo mediano a grande nos garantiza tener muchos piques y pocas capturas. Realizamos los primeros lances y a pocos metros de la embarcación tuve la suerte de tener la primera corrida de una de mis boyitas bicolor verde y amarilla. Con una clavada certera de mi caña logré subir a bordo al primer pejerrey 2021 para mí de esta hermosa laguna. Un ejemplar muy combativo y vigoroso que rondó los 35 centímetros. Acondicioné las carnadas y líneas al agua, otra corrida y pique esta vez en una de la boyas de Rubén quien también logró subir un muy lindo ejemplar a bordo. Por mi parte nuevamente una de mis boyas me indicaba un lindo pique y la clavada fue inminente, logrando nuevamente otro ejemplar de pejerrey de los lindos, tras lo cual Rubén nuevamente venía con una captura en su palito pescador o bigotera. Realmente nos sacábamos chispas con Rubén, veníamos cabeza a cabeza con lindos piques y capturas. Por su parte nuestros compañeros de pesca si bien tenían esporádicos piques no podían clavar las piezas. Posteriormente nos dimos cuenta de dos errores que cometían: el primero, el tamaño de los anzuelos y el segundo las profundidades de su brazoladas. La laguna estaba tan oxigenada que los pejerreyes estaban comiendo entre los cinco y diez centímetros de profundidad. Solucionado estos temas para Jorge y Pablo comenzaron a tener piques más continuos y a la vez capturas. Prácticamente el pique era constante, si bien de momento se cortaba un poco cuando comenzaba se daban en todas las líneas, siempre bien arriba y en los anzuelos encarnado con una sola mojarrita enhebrada de cola a cabeza dejándola lo más viva posible. El pejerrey de esta laguna tiene una talla que va de los 25 centímetros (medida está permitida para su extracción) hasta los 38 centímetros, siendo los más usuales los de 30 a 35 centímetros por lo menos en esta jornada, siempre acompañado de muchos piques y capturas también de ejemplares de pejerreyes juveniles, los que lógicamente se regresan al agua. Lo que no se puede predecir es el dar en algún momento con algún lindo ejemplar que ronde o pase el kilo de peso, como nos sucedió en algún momento pescando en esta misma laguna con el recordado Carlos Pedro Ruiz hace varios años, pero es cosa que en esta jornada no sucedió. Así las cosas y en lo mejor de la pesca ya promediando las 14:15 horas se nos encapotó el cielo y comenzaron a caer las primeras gotas de lluvias. Ante una posible tormenta y lluvia, con el viento incrementado sin bajar la intensidad, decidimos dar por terminada esta jornada de pesca, la que se había programado de todas formas hasta las 15 horas para emprender nuestro regreso a las rutas estando aún de día. Si bien regresamos en aproximadamente una media hora al pesquero sin mayores problemas con el mal tiempo, mis expectativas ya estaban cumplidas, había visitado y compartido el día con un gran amigo y excelente persona como lo es Rubén Bracco y los amigos Jorge y Pablo Robson. Además de eso, habíamos realizado una jornada de pesca muy buena, qué más podía pedir después de dos años de no visitar Junín, por lo que puedo decir tarea cumplida. En nuestro programa televisivo Nº 881 de esta semana, te mostramos la primera parte de todo lo comentado en esta nota, en compañía de Jorge y Pablo Robson y nuestro guía referente y amigo Rubén Bracco de Junín (B). Además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el horario de 20:00 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

