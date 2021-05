Instagram permitirá a usuarios ocultar los "me gusta"

Instagram, de Facebook Inc., y la red social homónima de la compañía permitirán a sus usuarios escoger si desean ocultar los "me gusta" en las publicaciones, después de años de debates y pruebas.

Los usuarios pueden decidir si quieren ocultar el conteo de "me gusta" de sus propias publicaciones para sí mismos o para los demás cada vez que suban contenido, o pueden decidir no ver los "me gusta" de nadie más en los contenidos del "feed", señaló el miércoles Instagram, el servicio para compartir fotos y videos, en una publicación de blog. Las pruebas demostraron que proporcionar una opción sobre los "me gusta" no ha tenido un gran impacto en la cantidad de personas que usan el producto; algunos usan más la plataforma después de ocultar los "me gusta" porque sienten menos presión, mientras que otros la usan menos porque es más difícil ver cuáles son las tendencias.

En sus pruebas, la compañía no observó un gran impacto en la salud mental o el bienestar de los usuarios, dijo Adam Mosseri, titular de Instagram, en una rueda de prensa. Inicialmente, la compañía sostuvo que comenzó a explorar el cambio porque le preocupaba que los "me gusta" estuvieran haciendo la aplicación demasiado competitiva, presionando a los usuarios y generando ansiedad sobre sus publicaciones. La opción por defecto será que los usuarios pueden ver los "me gusta".

Instagram también exploró otras opciones que podrían reducir la presión para los usuarios de su aplicación, como ocultar la cantidad de seguidores que alguien tiene. Esa prueba resultó contraproducente, porque los nuevos usuarios de Instagram generalmente miran las listas de seguidores de otras personas para formar sus propias redes, indicó la compañía.

"Terminó teniendo un efecto negativo completamente no relacionado", dijo Mosseri, por lo que la compañía no perseverará más en él.







Fuente: https://www.perfil.com/