Le ganó 3-0 a The Strongest como local y se convirtió en el sexto y último equipo argentino en avanzar a la próxima fase. El gol tempranero de Agustín Almendra, a los 3 minutos de juego, le allanó el camino a Boca Juniors, que, a diferencia de su archirrival, llegó a los Octavos de Final de la Copa Libertadores 2021 sin pasar sobresaltos en esta última fecha de la primera fase. El Xeneize le ganó 3-0 al conjunto boliviano en La Bombonera y no dependió entonces de otros resultados, aunque el triunfo no le alcanzó para llegar a la primera posición del Grupo C, dado que Barcelona de Ecuador derrotó 3-1 a Santos de Brasil. Así, en Octavos de Final no habrá superclásico, porque River también terminó segundo en su zona. De esta manera, además, los seis equipos argentinos cumplieron con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda de esta Copa Libertadores 2021. Anoche, al cierre de esta edición, Argentinos Juniors busca ubicarse como el segundo mejor primero (enfrentaba a Nacional en Montevideo) de esta primera fase (Atlético Mineiro ya tiene asegurado el "1"). En tanto, hoy cierran su participación en esta primera fase tanto Defensa y Justicia (recibe desde las 19.00 a Independiente del Valle, sabiendo que será 2º del Grupo A) como Vélez Sarsfield, que deberá vencer a Flamengo en Rio de Janeiro si quiere arrebatarle la primera posición del Grupo G (juegan desde las 21.00). Racing Club, en tanto, ganó el Grupo E el martes al golear a Rentistas, mientras River Plate debió conformarse con un sufrido segundo puesto en el Grupo D tras su derrota ante Fluminense.



