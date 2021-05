Más de "Locales - Policiales - Sociedad" en Edición del viernes, 28/may/2021. Más de "Locales - Policiales - Sociedad" en Edición del viernes, 28/may/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Policiales - Sociedad: Es de Campana y con un cómplice de Luján estafaban en Entre Ríos Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Se dedicaban a realizar "el cuento del tío". Fueron condenados a 3 años de prisión de ejecución condicional, les quitaron el auto y tienen prohibido volver a Gualeguaychú. Alejandro Mitrovich y Jonatan Cristo, (de 30 años ambos) admitieron su culpabilidad plena en cuanto a los hechos imputados durante el juicio. Como tanto el fiscal Mauricio Guerrero como el defensor particular Alfredo Vitale, renunciaron a los plazos de impugnación, la sentencia quedó firme este viernes 21 de mayo. Al no tienen antecedentes, la pena es de tres años de prisión de ejecución condicional, por el delito de estafa en dos hechos, uno de ellos en grado de tentativa. Mitrovich y Cristo fijaron domicilios en Luján y Campana respectivamente, los que no podrán modificar sin conocimiento del Juzgado de Garantías y del Ministerio Público Fiscal. Además, se les prohibió el ingreso a Gualeguaychú; y que mantengan cualquier tipo de contacto con las víctimas, por sí o por interpósita persona. También se ordenó el decomiso del Renault Kwid, por haber sido un medio para cometer los delitos. El rodado ahora podrá ser utilizado por el Estado entrerriano. CUENTO DEL TÍO El primer hecho fue el haber estafado a una mujer de 82 años de Gualeguaychú. La víctima se encontraba en su domicilio de calle Concordia al 300, el 3 de mayo a las 16 aproximadamente, cuando la llamaron a su teléfono fijo. Una voz masculina le dijo que se encontraba con su sobrina en el banco, pero que ella no podía hablar, y le dice que "debido a que la Argentina había sido comprada y el país había entrado en crisis" debía registrar todas sus pertenencias de valor y dinero en el banco y que al día siguiente se lo devolverían. Le pidió que no cortara el llamado, que buscara todo lo que tenía, y que se vaya a un punto de encuentro, en calle San Lorenzo y Concordia, lugar donde la estaría esperando un contador de apellido López, que retiraría el dinero y bienes de valor que ella reuniera. A toda esa petición accedió la mujer. A las 16:20, Mitrovich y Cristo fueron a bordo de un Renault Kwid blanco, con vidrios polarizados, al punto de encuentro. La mujer se entrevistó con uno de ellos, quien se presentó como "el contador López", quien supuestamente venía de parte de su sobrina. La mujer le entregó 190 mil pesos, discriminados en billetes de mil y 500 pesos, además de dos relojes (uno de oro), una pulsera, unos aros de oro, una alianza y un anillo con piedra de color negro, que había puesto antes en una bolsa. El supuesto "contador López" se retiró con el botín mal habido en su poder, subiendo luego al rodado, en el que lo esperaba su consorte y ambos se fueron lugar. El segundo fue por haber intentado estafar a otra mujer, de 84 años. Ella estaba en su domicilio ubicado en calle San Lorenzo al 400, el 4 de mayo de 2021 a las 11 aproximadamente, cuando la llamaron a su teléfono fijo. Una voz masculina le dijo que "iba a haber una devaluación en el país, y que si tenía dinero guardado en la casa era mejor llevarlo al banco, que iba a pasar un contador a retirarlo por su domicilio". La mujer les dijo que tenía 230 mil pesos -entre dólares y pesos- y luego de ello le pidieron que los ponga en un sobre, que pasaría "el contador". La víctima les dijo que iba a llamar a su sobrino, para consultarle este tema, y los imputados le manifestaron que "él estaba en el banco, que no podía atenderla". Los imputados fueron a bordo del mismo Renault Kwid a la zona de calles San Lorenzo y Concordia: uno de ellos se bajó, siguió a pie al domicilio de la mujer y le golpeó la puerta en dos oportunidades. La anciana advirtió la maniobra y no abrió la puerta. Mitrovich y Cristo fueron detenidos ese mismo 4 de mayo, a las 19:20, en el kilómetro 311 de la Ruta Nacional Nº 14, en jurisdicción de Chajarí, en un operativo policial, teniendo en su poder todo el dinero y los objetos de la primera víctima. Según el informe del diario "El Argentino" de Gualeguaychú, a la octogenaria se le pudo devolver todo el dinero y las joyas.

LOS ESTAFADORES CAYERON EL 4 DE MAYO, EN LA RUTA 14. EL 21 FUERON CONDENADOS.



