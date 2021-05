» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 28/may/2021 de La Auténtica Defensa. Escritores en Tiempos de Pandemia:

Campana Amanecer Literario presenta a Raúl Berra

Por Stella Maris González Chuquel







En este mes del 26º Aniversario de Campana Amanecer Literario, continuamos con nuestras notas relacionadas con la creatividad de nuestros escritores en tiempos de pandemia. En este caso nos encontramos con Raúl Berra, a quien le preguntamos lo siguiente: -¿Cuándo se despertó su interés por la escritura? -De pibe, me gustaba mucho escribir composiciones. Luego la responsabilidad del trabajo, la familia, distintas obligaciones que uno las llevó a cabo con todo amor y dejaba de lado lo que consideraba un pasatiempo. -¿Hay algún momento que recuerde como señero en esta cuestión de escribir? -Un día escribí un poema a un vecino, conocido, que se lo di y le gustó. Me atraía mucho la rima Y entonces empecé a garabatear sobre el papel. Resulta que a mí siempre me gustó el tango y el folklore, como también sociabilizar. En función de esto, me invitaron a unas reuniones tipo peña, en el barrio, donde algunos contaban chistes, cantaban, leían poesías y así me fui animando. -¿Cómo fue llegar a Campana Amanecer Literario? -A instancias de mi querido amigo Ignacio Orella, que era el organizador de las reuniones que antes conté, un martes de septiembre de 2004 que en la sede de Becerra 876 se celebraba el día de la primavera, llegué por primera vez, con cierta timidez y reparo, pero me encontré allí con un grupo de personas que eran una gran familia, me aceptaron, cobijaron y sinceramente me enamoré y quedé hasta ahora. -¿Cambió algo a partir de aquel día? -Claro que sí, se hizo más intenso mi interés por escribir. También empecé a participar de todas las actividades institucionales, he integrado la Comisión Directiva y oficiado de Jurado representado a la institución. -¿Cuándo comenzó a publicar? -En 2005 veo publicados mis trabajos por primera vez en la "Antología 10º aniversario-Campana Amanecer Literario y luego en todas las antologías de la entidad: "De tierra y cielo" y "Amalgama". -¿Cómo ha sido llegar al primer libro? -Nunca me había imaginado hacer un libro, pero al compartir experiencias con el grupo de C.A.L., donde todos nos apoyamos, contenemos y retroalimentamos con los talleres, en el año 2008, impulsado por Tony Moreya y Raul Uccella publiqué "Decidor de sueños" (2008) al que siguieron "Latiendo sueños" (2012), "Poemas en mi piel" (2016), "Hilvanando versos" (2019) -¿Qué me puede decir de sus premios? -Hasta la fecha llevo 98 reconocimientos a nivel nacional e internacional, y participado en 36 antologías del mismo orden. Aunque mi mayor premio es mi familia, con el apoyo incondicional de mi esposa, mis tres hijos y siete nietos. -¿Cómo es transitar esta pandemia? -Se extraña la actividad social, los encuentros literarios en todos los niveles. Esta pandemia nos ha restringido la actividad cultural. He representado a Campana en las provincias de Córdoba, Tucumán, San Luis, Buenos Aires y en el exterior Cuba, Italia, España, Marruecos y Uruguay. Quedó pendiente desde el 2020 un viaje cultural a México -Para una persona lectora, inquieta, estudiosa, perfeccionista, ¿la mente siempre está abierta, verdad? -Leo mucho, me gusta la Historia, además en 2020 he leído toda la obra de Isabel Allende y en este año me estoy dedicando a los libros de Eduardo Sacheri. Estudio e indago sobre las formas poéticas rimadas, escribo sonetos, décimas y libre también. Sigo enviando trabajos a concursos. -Es importante destacar que el comienzo de la pandemia restringió las reuniones habituales donde disfrutábamos en forma presente, pero continuamos haciendo taller literario virtual de CAL por WhatsApp, que nos mantiene activa la creatividad. Desde febrero/2020 y hasta la actualidad, continúo con "El Rincón del Tango" donde se aúnan mis ganas de escribir con mi apego por el tango y agradezco a las autoridades de La Auténtica Defensa, por brindarme este hermoso canal de expresión. -¿El Círculo Amigos del Tango es su otra pasión? -En el año 2000 ingresé al Círculo donde ocupé cargos de Comisión Directiva y desde el 7/3/2020 soy Presidente. La actividad del Círculo también se extraña, sus charlas sobre la gente de tango, sus peñas y reuniones. -Desde mayo/2020 recibí la gentil invitación de Ricardo Stecconi, a quien también agradezco, para participar en el programa "Tango sin cortes" por Radio City, así nació el segmento "Historias de tango" dentro del mismo programa. Se puede escuchar los sábados de 7 a 9 horas, y se repite los domingos de 9 a 11 y de 12 a 14 horas. -¿Hay algún deseo por cumplir? -Estoy preparando mi próximo libro, el quinto, que seguramente como todos los anteriores, llevará tu prólogo. -Cariñosamente lo hemos apodado "Maestro" porque Raúl es una fuente de consulta, no sólo de cuestiones literarias, sino también de cualquier otro tema que nos ocupe. Siempre con la palabra justa y la sonrisa a tiempo.

VIVIR Andar por esos caminos

con el sol y su reflejo

observando desde lejos

esas espigas de trigo.

Conversar con un amigo

de tangos y poesías,

sentir la inmensa alegría

de seguir estando vivo. Embriagarme con los trinos

de los pájaros cantores

y un jardín lleno de flores

dando perfume al ambiente,

alumbrado de repente

por una luna curiosa

coqueta y misteriosa

con su brillo diferente.

¡Vivir! ¡Vivir!... Plenamente,

con amor y con respeto,

gozar el placer directo

que me regala la vida,

tener la mente encendida

de sueños y de esperanzas...

Ver la noche que descansa

en las veredas dormidas. Emocionarme de pronto

ante un árbol florecido,

percibir en mis oídos

las notas de una canción,

escuchar un bandoneón

que va soltando sus quejas.

Rememorar fotos viejas

enjugando un lagrimón. Raúl Berra

