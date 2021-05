P U B L I C



En un trabajo coordinado entre entrenadores del Club Ciudad de Campana y el Campana Boat Club se conformaron los representativos locales para las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17. La organización de los Juegos Bonaerenses 2021 determinó que, en ciertas disciplinas, la representación de los distritos puedan ser Selecciones Municipales. Y el básquet de Campana avanzó en ese sentido hasta conformar los combinados que representarán a nuestra ciudad en las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17. La coordinación para ello fue producto del trabajo conjunto de los entrenadores de divisiones formativas del Club Ciudad de Campana (Germán Género, Eliseo Iglesias y Martín Trovellesi) y el Campana Boat Club (Pablo Gangi, Fernando Anzuinelli y Nahuel Pinto), quienes también sumaron a chicos de nuestra ciudad que juegan en clubes "foráneos" como Náutico Zárate, Obras Sanitarias y Platense de Vicente López. De esta manera se definieron los equipos que representarán a Campana en la Etapa Regional, a la búsqueda de llegar a la instancia final de estos Juegos Bonaerenses 2021, si es que la evolución de la situación sanitaria por la pandemia así lo permite. Los jugadores seleccionados en cada categoría fueron los siguientes: -Sub 13: Jerónimo Género, Vito Fazzi, Joaquín Díaz, Federico Breska, Matías Martino, Federico Jaurena, Santiago Pulera, Mauricio Vega, Alejo Blanco, Valentino Díaz y Valentino Huck. -Sub 15: Bautista Bounerá, Valentín Monzón Martínez, Blas Márquez, Danilo Beber, Agustín Diez, Valentín Wenzettel, Lautaro Stude, Andrés Ferricioni, Camilo Rafael, Jonathan Vilarelle, Valentín Raineri y Manuel Rodríguez Keller. -Sub 17: Esteban Boiko, Marzio Arias Messa, Santiago Somoza, Patricio Eboli, Emanuel Saya, Mariano Portinaro, Juan Pablo Gangi, Santiago Schramm y Santiago Pacheco. Las categorías Sub 13 y Sub 15 serán dirigidas por Germán Género, mientras que la Sub 17 será conducida técnicamente por Martín Trovellesi.



Se definieron los equipos que representarán a Campana en los Juegos Bonaerenses

