Accidente múltiple sobre la panamericana

Ayer por la tarde chocaron tres camionetas mano a Rosario. Una de ellas se cruzó de carril, voló por el aire y cayó sobre un auto que transitaba mano a Capital, sumando a la vez a una moto y a otros dos autos al desastre. Hubo un muerto y 8 heridos, uno de ellos una mujer que se encontraba, al cierre de esta edición, muy grave. El alerta al SAME llegó pasadas las 15:20 de ayer. Se trataba del múltiple accidente que tuvo lugar sobre la Ruta 9 a la altura del kilómetro 72, en el que participaron 6 vehículos y 1 motocicleta, provocando 8 heridos, 1 de ellos de gravedad, y 1 muerto: Alexis Javier Domínguez (50), vecino del centro de nuestra ciudad. Domínguez viajaba en su moto Kawasaki Ninya junto a su esposa Miriam Apesteguía (47) quien anoche luchaba por su vida en el quirófano del Hospital San José. Según trascendió, se buscaba estabilizarla para poder así trasladarla al Centro Médico Integral Fitz Roy de Capital Federal. Por el momento, se entiende que los principales protagonistas que desencadenaron el múltiple accidente fueron una Toyota Hilux y una utilitaria Mercedez Benz Sprinter que viajaban mano a Rosario. Producto de esa colisión, la Sprinter, conducida por un hombre de oficio verdulero cuyo comercio se encuentra sobre la diagonal Sarmiento a metros de la plaza Primero de Mayo, giró por el aire cruzando al carril opuesto, cayendo volcada sobre el techo de un Ford Fiesta que terminó su trayectoria sobre la mano lenta, mano a Capital Federal. Del otro lado de la ruta, sobre la banquina sentido a Rosario, una pareja salió ilesa luego de volcar con su Volkwagen Saveiro. Consultados por la Fiscal Ana Laura Brizuela, dijeron que "sintieron un golpe por detrás", pero no vieron cómo sucedió el accidente ni podían explicar cómo la Toyota Hilux había quedado sobre el guardarrail central, y mirando en dirección a Escobar. La titular de la UFI 2, buscaba infructuosamente testigos que pudiesen relatar lo que sucedió: "Sería muy importante que alguien aporte datos en nuestras oficinas de Sarmiento y 9 de Julio", señaló la Magistrada quien caratuló el expediente como "Homicidio Culposo" y anoche gestionaba poder visualizar imágenes captadas por el sistema de seguridad de la Escuela Técnica Roberto Rocca. En ese sentido, La Auténtica Defensa pudo dialogar con Ricardo Córdoba, vecino de Campana y sobreviviente del hundimiento del ARA Gral. Belgrano, quien por poco no estuvo involucrado en el accidente. Según explicó Córdoba, se dirigía junto a su esposa e hija hacia Escobar por el carril central y vio pasar por su lado a la moto de Domínguez. Ya a la altura de la YPF ve el accidente que sucede a unos 30 metros más adelante, y pega un volantazo hacia la derecha para evitarlo. "Por esa maniobra casi le pego a otro auto que venía al lado mío y también se tiró hacia la banquina. Por suerte no nos pasó nada y paramos más adelante. Cuando llegué al lugar había gente tirada en el piso ensangrentada, gritando, y el muchacho de la moto muerto…" Según Córdoba, en ambos sentidos, la ruta no se encontraba particularmente cargada en ese momento. En el accidente, en la mano a Capital, también estuvo involucrado otro vehículo que quedó volcado en el carril central: una Renault Stepway. Además de Domínguez, quien falleció en el lugar, en total fueron 7 personas las trasladadas hasta el Hospital San José. DESPLIEGUE Luego de generarse demoras de varios kilómetros, la Ruta fue liberada pasadas las 19. El operativo contó con un gran despliegue. Minutos después de ocurrido el múltiple accidente personal de Defensa Civil, SAME, agentes de la Dirección de Tránsito, Bomberos Voluntarios y Policía arribaron al lugar para asistir y trasladar a las víctimas del hecho. En el hospital Municipal San José se preparó un operativo especial para recibir, atender y estabilizar a los heridos y el Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria llegó a la ciudad para dar apoyo al sistema de salud local. Durante el operativo en el Hospital (que estuvo encabezado por la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi; la subsecretaria, Eleonora Penovi; y la directora de Desarrollo Estratégico, Cecilia Bernatzky) se logró estabilizar a uno de los heridos más graves y fue trasladado a un nosocomio de mayor complejidad, mientras se trabajaba intensamente con Miriam Apesteguía quien presentaba una grave lesión en la cabeza y otra en el tórax. Los cinco heridos restantes, en tanto, presentaban diversos poli-traumatismos y quedaron internados en observación. Se estimaba que hoy sábado podrían ser dados de alta.

