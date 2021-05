Hoy es el Día del Bicicletero

Fue idea del que se llamaba "Centro Promocional de la Bicicleta", hacia 1982, instaurar una fecha de aniversario en homenaje a la memoria de Remigio Saavedra.

Hoy se celebra el Día del Bicicletero, con la finalidad de mantener vivo el recuerdo de un gran ciclista, Remigio Saavedra, quien con 70 años realizó un viaje en bicicleta, uniendo Mendoza con Buenos Aires en 18 horas con 45 minutos, en el marco de una campaña contra el tabaquismo.

"Un negocio que va sobre ruedas", dice el viejo chiste perfectamente atribuible a la voz nasal de Juan Berdaguer. La paternidad de la bicicleta se le atribuye al barón Karl Drais, inventor alemán nacido en 1785. Su rudimentario artefacto de madera, creado alrededor de 1817, se impulsaba apoyando los pies alternativamente sobre el suelo. Se calcula que en la actualidad hay más de mil millones de bicicletas en el mundo, utilizadas tanto como medio de transporte como vehículo de ocio, o deportivo.

Gustavo "Pela" Bragán todavía usaba pantalones cortos cuando acompañaba a su padre a proveer a los bicicleteros de Campana y la región. "Lo tengo grabado en la retina: la cantidad de bicicletas amarillas en la vereda de la Mitre. Era porque Herrera le hacía el mantenimiento a las bicis de Dalmine Siderca…", recuerda con una sonrisa desde su comercio de Av. Varela casi Bertolini.

"Lamentablemente, perdimos la tradición de juntarnos en las fiestas que organizaba el "Centro de Propietarios de la Bicicleta", CPB, que se organizaban acá en Campana venían más de 400 personas. La última la organizamos con Antonio Di Tomaso".

Según explica Bragán, literalmente nació en un bicicletería, oficio que abrazó de su padre Nicolás y que continúa su hijo Martín. "Las bicicletas tienen dos pedales y dos ruedas. Ahora serán más livianas y sofisticadas, pero la esencia sigue siendo la misma: salir a rodar. Nada tiene que ver con nosotros los que hacen bicicleta fija…"

"Por suerte en ciudades como Campana, Zárate y Escobar, el tránsito todavía permite que la gente use la bicicleta no sólo como recreación sino como vehículo de transporte frecuente. Pero me parece que en nuestra ciudad ya es tiempo que se comiencen a planificar bicisendas para poder transitar con mayor seguridad", reflexionó el titular de la bicicletería Vagus.

Patricio Cantlon fue uno de los expositores de la Trienal que el Distrito V del Colegio de Arquitectos de organizó Maschwitz en 2019.

Cantlon presentó lo que sería el potencial trazado de una bicisenda en el casco céntrico de Campana, luego de un complejo trabajo conceptual en el que se definieron una Red Principal, que sería la utilitaria, o de función; y una Red Secundaria o recreativa.

"Este trabajo -comentó Cantlon en aquella oportunidad- se inicia a partir de una propuesta que elevó el Municipio para que dentro del marco del Instituto de Estudios Urbanos, desarrollemos el tema de la bicisenda. Lo tomé, porque ya venía trabajando el espacio público por el lado de reordenar y revitalizar el espacio público de la ciudad. Los trazados están definidos. No es un estudio menor, pero es sólo una parte. Para completar el proyecto, hay que empezar a dimensionarla: cuál será el ancho, qué espacio habrá para el peatón, cuál el espacio para estacionar. La ventaja que tiene Campana es que sus calles son anchas y hay espacio para trabajar. Por supuesto, hay que asumir que en todos lados donde hay bicisendas, hay un margen de la calle que no se destina más a estacionamiento. La idea es que la red principal esté segmentada de la vía automotor, es decir, separada con una barrera física por un tema de seguridad, principalmente. No hablamos sólo de pintura".