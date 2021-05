En el Auriazul no están habilitados a entrenar grupal y presencialmente. Y tampoco tienen probables fechas de reinicio del campeonato. Mientras los equipos de la Primera Nacional, la Primera B Metropolitana y la Primera C ya han retomado sus entrenamientos grupales y presenciales, la menor de las divisionales de ascenso de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) todavía espera. La Primera D es la única categoría amateur y, por ende, está considerada de una manera "diferente" en este contexto de pandemia. De hecho, estuvo tres meses parada hasta iniciar su temporada 2021. Y ahora, después de las dos primeras fechas del Torneo Apertura, volvió a quedar en "stand by" con las medidas sanitarias que había dispuesto el gobierno nacional. Este parate cortó el gran arranque que había tenido Puerto Nuevo: con sus victorias sobre Muñiz y Juventud Unida, el Auriazul fue el único que venció en sus primeras dos presentaciones y por eso se erigió como solitario líder del campeonato. Ahora, sin poder desarrollar entrenamientos en el predio del barrio Don Francisco ni con fecha estimada de retorno a la competencia, el cuerpo técnico que encabeza Gastón Dearmas decidió confeccionar rutinas personalizadas para que cada jugador pueda desarrollarlas de acuerdo a sus posibilidades, tanto de horarios como de espacio. A su vez, también hay un seguimiento individual de cada futbolista desde lo físico, lo táctico e, incluso, con participación del psicólogo deportivo que es parte del staff técnico. Siempre a la espera de precisiones por parte de la AFA respecto a los próximos pasos de una divisional que, lamentablemente, pareciera estar más relegada que de costumbre.

