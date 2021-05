AUMENTA EL GAS El Gobierno prevé anunciar la semana próxima un aumento del 6% promedio de las tarifas de gas para los hogares en todo el país, que impactará sobre las facturas a pagar en julio. La suba será aplicable para el "valor agregado de distribución" (VAD), que es el margen de las distribuidoras. El presidente Alberto Fernández enfatizó este jueves que no quiere un país "donde la gente elija entre comprar un remedio o tener que pagar una factura de luz", al buscar poner un freno a las expectativas de incrementos en los servicios. En el caso del gas, queda abierta la posibilidad de aplicar otro incremento, tras las elecciones legislativas de noviembre, para los productores del sector. Es el denominado gas "PIST" (precio de ingreso al sistema) y es la parte de la factura que los clientes pagan por el gas en sí mismo, la cual está fuertemente subsidiada.



MÁS BARATA Buenos Aires dejó de estar en la cima de las ciudades más caras de América Latina y ahora pasó a ocupar el tercer puesto, detrás de Santiago de Chile y Montevideo, según un relevamiento privado que mide el valor del metro cuadrado de las propiedades. De acuerdo con el sondeo, el metro cuadrado tiene un costo de US$ 3.584 en Santiago de Chile, US$ 2.878 en Montevideo y US$ 2.721 en Buenos Aires. El cuarto puesto lo ocupa Ciudad de México con US$ 2.384 el metro y Río de Janeiro con US$ 2.124, siempre según la encuesta realizada por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella. Buenos Aires pasó del primer puesto que ocupaba hace dos años al actual tercer lugar, debido a la persistente caída en los precios producto de la sobreoferta que se advierte en el mercado porteño. RECONOCEN GENOCIDIO Tras seis años de negociación, Namibia llegó alcanzó un acuerdo con Alemania por la masacre a miles de personas de las etnias Herero y Nama, por parte del ejército del Imperio alemán, a principios del siglo pasado. El país europeo acordó con la nación africana reconocer el suceso ocurrido en la época colonial, a principios de siglo XX, como un genocidio. Así, Alemania ofreció una disculpa pública, además de una compensación para financiar proyectos de infraestructura, atención médica y capacitación, por un monto de 1.100 millones de euros, durante 30 años. Miles de Herero y Nama fueron asesinados por las fuerzas coloniales alemanas entre 1904 y 1908, después de que las tribus se rebelaron contra el dominio alemán de la colonia, entonces llamada África del Sudoeste Alemana. Historiadores señalan que los sobrevivientes fueron conducidos al desierto, donde muchos terminaron en campos de concentración para ser utilizados como mano de obra esclava. VUELVEN LAS CLASES El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que en la Ciudad de Buenos Aires el crecimiento de casos de Covid-19 "se detuvo" y "la curva se empezó a amesetar", por lo que anunció el fin del aislamiento estricto y el regreso a de las clases presenciales en jardines y primaria a partir del lunes. El tema de las presencialidad en las aulas, al que el mandatario definió como la "máxima prioridad" para su administración, era uno de los anuncios que mayor expectativa había generado. "Dijimos que las escuelas iban a ser lo último en cerrar y lo primero en abrir y lo vamos a cumplir" destacó Rodríguez Larreta. El mandatario porteño destacó que "de acuerdo a lo que establece el DNU nacional, las restricciones actuales continúan este fin de semana, pero a partir del lunes" se reanudará la actividad de comercios no esenciales, la atención en bares y restoranes al aire libre con restricciones horarias y también las clases.

Breves: Noticias de Actualidad

29 de Mayo de 2021

