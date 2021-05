Provincia analiza cómo seguirán las restricciones

Se volvería al sistema de fases de acuerdo a la situación epidemiológica que se registre en cada distrito. Los casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 1.567.821 tras confirmarse 15.550 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó ayer el Ministerio de Salud bonaerense. El número preocupa sobremanera. ¿Cómo seguirán las medidas en territorio bonaerense? En principio se espera que se vuelva al sistema de fases. Vale recordar que a partir de las restricciones dispuestas la semana anterior, se decidió que toda la Provincia, salvo cuatro distritos se acoplen al DNU firmado por el presidente Alberto Fernández, el cual tiene como objetivo reducir al máximo la circulación de personas. ¿Qué dijo anoche el jefe de estado? "Sobre estos nueve días que están transcurriendo de este encierro un poco más fuerte vamos a ver los resultados en unos días, pero definitivamente creo que van a bajar los casos y vamos a poder ordenar el sistema sanitario", sostuvo el mandatario. En ese marco, el Presidente advirtió: "Podemos seguir poniendo camas de terapia intensiva, pero no tenemos más médicos que las atiendan. Debemos parar los contagios para que puedan atender, no para que tengan camas". Hoy se cumple el octavo día del período de aislamiento estricto que rige desde el último sábado y que vence el próximo domingo, en tanto que, a partir del lunes 31 y hasta el viernes 11 de junio, se volverá a las restricciones anteriores, en función del "semáforo epidemiológico" que rige para todo el país, según lo establecido en el último DNU del Gobierno nacional. Allí también se dispuso que el fin de semana del 5 y 6 de junio se retomará el aislamiento estricto, con prohibición de circulación desde las 18 de cada día y solo reservada para trabajadores esenciales. En principio, la Provincia se acoplaría sin condicionamientos, aunque teniendo en cuenta la fase en la que se encuentren los distritos. Por caso, los de Fase 4 quizá tengan los fines de semana liberados. Con respecto a la vuelta a las clases presenciales, el titular de Educación nacional, Nicolás Trotta, dijo ayer que "no se está en condiciones de volver a la presencialidad en el AMBA", aunque aclaró que "esto compete a Áxel Kicillof y a Horacio Rodríguez Larreta". "La realidad es que se enmarca en una cuestión de deseo de voluntad sino de análisis de las variables epidemiológicas. Hemos tenido el día de ayer récord de casos, hoy casi 3 mil casos de contagios en la Ciudad y eso debería llamar a la reflexión al jefe de gobierno; todos pretendemos presencialidad, ahora para que haya presencialidad tiene que haber una realidad epidemiológica que lo haga posible", expresó. Y remató: "El virus no conoce de fronteras en la General Paz. Hoy vemos que hay una realidad de complejidad en ambos lados de la General Paz".

A partir del lunes 31 y hasta el viernes 11 de junio, se volverá a las restricciones anteriores, en función del "semáforo epidemiológico" que rige para todo el país.



Provincia analiza cómo seguirán las restricciones

