Efemérides del día de la fecha, 29 de Mayo

DÍA DEL EJÉRCITO ARGENTINO

En esta jornada se conmemora la creación del Ejército Argentino por parte de la Primera Junta de Gobierno, mediante la "Proclama a los Cuerpos Militares de Buenos Aires", en el año 1810; en la misma, se elevó a Regimientos a los batallones existentes, se reconoció el valor de las tropas militares durante el proceso revolucionario y se sentaron las bases para reorganizar la Artillería Volante y la Caballería. Además, en este día se honra la memoria de todos los caídos en defensa de la Patria.

Ante la pandemia, el Ejército ha llevado a cabo diversas acciones como la preparación y distribución de alimentos, el armado de camas y puestos de vacunación y el trasporte y distribución de material didáctico y de estudio, entre otras cosas.

DÍA NACIONAL DEL FOLKLORISTA

Instituido a través de la Ley Nº 26.665 en el año 2011, en este día se conmemora el nacimiento del músico, recopilador e investigador Andrés Avelino Chazarreta. Considerado el "Patriarca del Folklore", Chazarreta nació en el año 1876 en Santiago del Estero. En el año 1895 se recibió de maestro y hasta el año 1906 ejerció la docencia en diversas escuelas. A los 25 años comenzó a enseñar guitarra y mandolín, instrumentos que dominaba además de la bandurria, el piano y el violín.

En el año 1906 formó el Conjunto de Arte Nativo y, desde ese entonces, recorrió el país difundiendo el folklore. En el año 1921 hizo historia al presentarse en el Teatro Politeama (Buenos Aires): "En mis representaciones se verá la hermosa tradición de nuestra provincia y a la par de la música los bailarines interpretarán los distintos bailes criollos de antaño, que el tiempo va esfumando por una apatía incomprensible". Más adelante, en el año 1941, fundó en Buenos Aires un Instituto de Folklore que llegó a tener 72 sucursales distribuidas por todo el país. A lo largo de su vida registró 395 canciones, de las cuales se destacan "Siete de abril", "Criollita santiagueña", "La Telesita" y "El tucumano". Falleció el 24 de abril del año 1960 en Santiago del Estero.

SE LANZA "CHROMATICA"

Un día como hoy en el año 2020, "Lady Gaga" lanzaba su sexto álbum "Chromatica". Producido por la cantante estadounidense junto a "BloodPop" y "Skrillex" e integrado por canciones compuestas por la artista con Ariana Grande, Morgan Kibby y Max Martin, el disco trata temas como el empoderamiento, la salud mental y el romance fallido: "´Chromatica´ es sobre abrirse, ser honesto y celebrar el espíritu humano. Creo que es el trabajo más sincero que he hecho y nunca olvidaré el proceso de creación de este álbum. Ha sido uno de los momentos más difíciles y especiales de mi vida". Entre las canciones se encuentran "911", "Stupid love", "Free woman", "Rain on me" y "Sour candy".