Alejandra Dip





SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2. Tormenta Lunar azul. El Enlazador, desapego, vivir en momento presente, es el enlace con los 2 mundos, la vida y la muerte. Unión de la 3D y la 4 dimensión de conciencia. DÍA 308 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 28 - SILIO - ÚLTIMO DE LA LUNA ESPECTRAL DE LA SERPIENTE QUE VA DESDE EL 2/5 AL 29/5. 7MO DÍA DE LA SEMANA AMARILLA DE MADURACIÓN. HRAUM (MANTRA) - SILIO - CHAKRA CORAZÓN - DESCARGA. KIN 166 - ENLAZADOR DE MUNDOS 10 GUIADO POR EL MAGO. Es un día para hacer concreto de una vez por todas, el desapego, el cierre de un ciclo, el terminar un ciclo para empezar otro. No es un final, sino un comienzo con un cambio de conciencia, y esto se puede dar en el área laboral, sobre todas las cosas. Hoy tenemos que vivir en momento presente, el tiempo es hoy, el momento es ya! Nada de quedar atrapados en el ayer, ni proyectados en el futuro. Salí de la película volver al futuro, que la máquina del tiempo mental no te tenga atrapado. Día donde podemos estar observando, reservados porque esta energía nos puede impregnar con su esencia, misteriosos, pensantes, también podemos estar altamente perceptivos, mediumnicos, conectados con el otro plano. Día para trabajar el desapego, de todo, relaciones, materia, trabajo, aprender a generar relaciones que no sean adictivas. Ojo con ponerse arrogante, o estar hablando todo el tiempo del pasado, como viviendo en blanco y negro, o hablando de los que ya no están. Día especial para soltar, dejar atrás y hacerle lugar a lo nuevo. La Tierra nos pide eso, que es el propósito de esta Trecena. Soltar viejos resentimientos es la tarea de hoy, deshacernos de la tristeza y la melancolía. A veces días como este, y en pandemia se prestan para la melancolía y recordar los que ya no está. Vivir el momento, conectar con el disfrute es la tarea encomendada por las esferas superiores. Hermoso día para meditar, levantar la autoestima y elevarnos internamente, tomar el control de nuestros sentimientos, pedir protección para la familia, los vínculos y el país entero que tanto lo necesita!!



alejandradip.blogspot.com.ar

Calendario Maya:

Enlazador de Mundos 10 - Energía del 29/05/2021 - Onda Encantada de la Tierra

Por Alejandra Dip

