Condenaron al policía Luis Chocobar, pero no irá preso

Es por recibió una pena menor a la de tres años de prisión, por lo que queda en suspenso. También quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años. El Tribunal Oral de Menores 2 de Capital Federal condenó al policía Luis Chocobar a 2 años y medio de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer como funcionario público por haber matado a Juan Pablo Kukoc, luego que éste le robara a un turista en el año 2017. En este sentido, los jueces consideraron que el agente de la policía bonaerense, fue culpable de un homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber y, también, le otorgaron nueve años de prisión al cómplice del delincuente. De esta manera, el Tribunal consideró que Chocobar no tuvo intención de matar a Kukoc y que los hechos se dieron como interpretó la fiscal de juicio Susana Pernasen su alegato y su colega de instrucción, Marcelo Martínez Burgos, y que habían sido ratificados por la Cámara del Crimen porteña. En su momento, Pernas había pedido tres años de prisión en suspenso y seis de inhabilitación al considerar al efectivo como autor de homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber. Es preciso mencionar que al ser una pena menor a tres años y un día, la encarcelación del efectivo queda en suspenso, por lo que el agente bonaerense no irá a prisión, excepto que en el transcurso del tiempo tenga otro problema con la ley. En tanto, los argumentos esgrimidos por Jorge Ariel Apolo, Fernando Pisano y Adolfo Calvete se darán a conocer 10 de agosto aunque la defensa de Chocobar y la querella ya adelantaron que apelarán el fallo con un recurso ante la Cámara de Casación. "Estoy tranquilo por la gente que me apoya. La Policía de la Provincia tiene unos huevos impresionantes, nada más, no voy a decir nada más", expresó el policía quien estaba acompañado por la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich y su abogado, Fernando Soto. Durante sus declaraciones, Chocobar dijo: "Gracias señores jueces por darme esta oportunidad. Quería decirles que yo cumplí con la ley. Cumplí con mi deber. Le pido a Dios que los ilumine para que tomen la mejor decisión". En cuanto al cómplice de Kukoc, quien al momento del hecho era menor de edad, la Justicia dispuso nueve años de prisión por el delito de tentativa de homicidio criminis causa y tentativa de robo. Por su parte, la querella no quedó conforme con la decisión del Tribunal, ya que sus argumentos indicaban que el policía había cometido una "ejecución extrajudicial" y que merecía la pena de prisión perpetua. Asimismo, la defensa de Chocobar tampoco aceptó el veredicto de los magistrados, debido a que habían pedido la absolución del agente por considerar que éste actuó en "legítima defensa". "Lo más importante es que el tribunal dictó una condena. Esto quiere decir que los jueces consideraron que lo que hizo es un crimen, que ningún policía puede hacer lo que hizo Chocobar", sostuvo el representante de la madre de Kukoc, Pablo Rovatti. El hecho que desencadenó que Chocobar terminara enjuiciado sucedió en diciembre de 2017 cuando Kukoc y su cómplice, robaron y apuñalaron en el pecho al turista estadounidense, Fran Wolek, en el barrio porteño de La Boca. En ese momento el policía bonaerense, al grito de "alto Policía", disparó de manera intimidatoria con su arma reglamentaria, y uno de los tiros impactó en Kukoc, quien falleció. Las pericias balísticas hechas durante el juicio comprobaron que los tiros rebotaron en el suelo y también se hallaron balas incrustadas en el frente de una panadería, a una altura de 1 metros y 2,40 metros respectivamente. "Al momento en que disparé el agresor estaba corriendo, él frenó y giró hacia el lado derecho como mirándome y ahí a unos siete metros de distancia de él, disparé", declaró en su momento Chocobar.

