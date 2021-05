P U B L I C



Mientras espera confirmaciones sobre la reanudación de la temporada, el piloto de la vecina ciudad repasó los motivos que lo llevaron a incorporarse al Turismo Pista y, además, hizo un balance de sus primeras tres presentaciones en la Clase 1. En un contexto de mucha incertidumbre, Leandro Cracco vio su oportunidad de sumarse a una categoría nacional como el Turismo Pista y se la jugó. Así, el joven piloto de Zárate comenzó a dar sus primeros pasos en la Clase 1 en este 2021, sabiendo que tenía por delante mucho camino por conocer y recorrer. "Cuando arrancamos con este proyecto tenía en claro que quería seguir creciendo en el automovilismo. Y si bien mi papá me bancó desde el primer momento, no estaba muy convencido de sumarme al Turismo Pista por el tema de los presupuestos. Por eso fuimos de a poco: para llevar tal cuestión de la mejor manera", explica inicialmente sobre su decisión de sumarse a la categoría. -Pero estaba la oportunidad, era el momento. -Tal cual. Era una nueva oportunidad que se presentó en mi vida: estar corriendo a nivel nacional en el campeonato de Turismo Pista. Es una categoriìa a la que siempre sonÞeì con llegar y que hoy puedo decir que es una realidad gracias a todos los que hicieron posible esto: familia, amigos y sponsors. Se trata de una nueva categoriìa, nuevas pistas, nuevo chasista y nuevo motorista para mí. En fin: de desafiìos se trata la vida y a esa buìsqueda fuimos. Este era el momento y quise hacerlo. Solo el tiempo dirá si me equivoque o no. -Debutaste en la Clase 1 en febrero, en la primera fecha de la actual temporada, en el autódromo de San Nicolás. ¿Cómo fue esa experiencia? -Me acuerdo que no tuvimos un buen arranque. De entrada me perdí los dos entrenamientos libres del viernes por una falla en el motor, el cual se terminó rompiendo en la serie. Y en la final, largando del fondo, pudimos avanzar nueve puestos en cuatro vueltas, pero un toque nos dejoì sin chances de poder seguir en la pelea. Maìs allaì del resultado, pude cumplir un suenÞo que anhelaba y eso es lo que maìs valoré. -Pero completaste las 14 vueltas y terminaste 25 entre 38 autos. Y entiendo que esa primera carrera era, sobre todo, para empezar a conocer la categoría desde adentro. -Tal cual, era lo que necesitaba. Además, debía empezar a conocerme hasta con el auto. Lo mío es solamente probar los días de carrera y eso se paga, no hay dudas. Pero por los tiempos y por los presupuestos me resulta imposible. Y convengamos que, además, en ese mismo día de la carrera, voy conociendo los escenarios, los cuales, en su mayoría, nunca transité anteriormente. -Luego, a finales de marzo, llegó Olavarría, donde se disputó la segunda fecha. -Fue otro circuito nuevo para mí, donde fui de menos a más para ir adptándome vuelta tras vuelta. Recuerdo que largamos la serie en el décimo lugar con un diluvio y terminamos décimo cuartos. Se nos rompió el limpiaparabrisas antes de largar y no podía ver ni la trompa del auto. Mucha mala suerte. Y así pasó Olavarría, en blanco y negro: diluvió todo el fin de semana. Igualmente, anduvimos bien con lluvia, aunque para la final del domingo, con piso seco, erramos con la puesta a punto y nos fuimos para atrás. En ese momento dije: "a pesar de todo, es una experiencia más, en un autódromo nuevo y con lluvia". Jajaja… Había que ponerle un poco de onda. Nadie dijo que iba a ser fácil. -La tercera fecha fue en abril, en Concordia. -Nos pasó un poco de todo en Concordia. Hasta volqué. Si bien fue muy despacio, el hecho se concretó, jajaja... Después anduvimos bien si se quiere en el balance de ese fin de semana, porque largué la final desde el fondo y llegué a estar 20 entre casi 40 autos. Después se pegaron adelante y en el revoleo me engancharon también a mí cuando estaba pasando, así que volví al fondo, je… Empecé a remontar, algo que como balance dejó un sabor agridulce. -La cuarta fecha debía realizarse este fin de semana en Concepción del Uruguay, pero fue suspendida por la situación sanitaria y las medidas del gobierno nacional. Y la categoría ya dejó entrever que se va a rearmar el calendario. -Sí, escuché en una nota a Miguel Bongiovani, presidente de la categoría, que se está trabajando en el tema y me pareció interesante, hasta acertado, que van a tratar de no correr en días de semana, porque si bien la categoría tiene un muy buen parque, también es cierto que acá no hay pilotos profesionales y todos trabajamos para luego poder correr. Por ello, correr entre semana nos complicaría a todos. Entiendo que van a ver cómo se sigue y ojalá que pronto arranquemos, porque eso querría decir que estaremos mejor con los contagios. Ojalá podamos doblegar la famosa curva y podamos volver pronto. -En el mientras tanto, ¿qué se hace? -Si podemos, hacemos como siempre: tomo el karting y vamos a girar para mantenernos en ritmo de carrera y quitarnos el stress de no poder correr. -¿A quiénes se le agradece este presente en el Turismo Pista? -Al Grupo Farmacia Parana, Canaleta matafuegos, Cracco automotores, Río Uruguay Seguros, Italy Consultora, Cavicchia Seguros, Locos por el pollo, DQS deltaistore, Ecodisel Zárate, Pasta Cracco, Cervecería Heimdall y a toda esa gente que siempre está preguntando y sigue por televisión la carrera. Y quiero también agradecerle a este diario que nos viene dando un lugar a los pilotos de Zárate, algo que marca el nivel del mismo.

