La semana del 14 al 20 de mayo se estableció a modo de toma de conciencia y recordatorio como la Semana del Parto Respetado. En Argentina, la Ley 25.929 trata y especifica esta temática y fue sancionada y promulgada en 2004 y finalmente reglamentada en 2015. El término "parto respetado" o "parto humanizado" hace referencia al respeto a los derechos de las madres, los niños y niñas y sus familias en el momento del nacimiento. Considera las características de cada familia, religión, nacionalidad, etnia y promueve el acompañamiento y respeto a través de la toma de decisiones seguras e informadas. Es un derecho que todo ser humano merece desde el momento de su llegada al mundo que no debería siquiera ser cuestionado. Toda mujer tiene el derecho de ser respetada durante toda la vida y en especial cuando está atravesando el proceso de gestación y el momento del parto al generar y propiciar vida. Nuestros ancestros eran sabios al considerar estos momentos merecedores de acompañamiento e intimidad. Permitir a la mujer manifestar su deseo respecto de cómo, dónde y con quién quiere parir a su hijo es un derecho que no debería ser vulnerado bajo ninguna circunstancia. El sometimiento conlleva vulnerabilidad y la vulnerabilidad dispone a quedar totalmente expuesta y sin voz y es entonces en esos momentos cuando se interviene y se decide sobre su cuerpo y sobre su alma. Esta intervención modifica, dirige y deja a las mujeres sin la capacidad de hacerse cargo de un proceso que les pertenece por derecho. Generar desde la gestación la idea de protagonismo y empoderamiento, esta sería la sabia intervención que corresponde a los profesionales que acompañamos estos procesos para favorecer su natural fortaleza y desarrollar, permitir y habilitar la manifestación de sus necesidades, sus gustos, sus deseos. Es un momento de extrema sensibilidad y de un estado de conciencia diferente, si no es vivido dentro de un marco de contención, empatía y respeto, dejará huellas tan pero tan profundas en su psiquismo y en sus emociones que definirán sin lugar a dudas sus próximas decisiones con respecto a la maternidad. Porque las madres no pueden entregarse al proceso como desean, necesitan y han soñado, sin interrupciones, sin mandatos ni opiniones siguiendo su instinto natural y en total conexión con el proceso. Muy lamentablemente interfiere además en el fortalecimiento del vínculo madre e hijo y en el establecimiento de la lactancia materna, ya que las madres dejan de confiar en sus propias capacidades.



NotiCMR:

Puericultura y Crianza; se conmemoró la Semana del Parto Respetado

Por Ana Lía del Mármol

