FINAL DE CHAMPIONS Este sábado se disputará la final de la Champions League 2020/21: Manchester City y Chelsea se enfrentarán desde las 16.00 (hora argentina) en el Estadio Do Dragao de Portugal. Para el conjunto dirigido por Pep Guardiola será su chance de conquistar su primer título de Champions y coronar un ciclo brillante, mientras el Chelsea buscará repetir lo logrado en 2012, cuando venció a Bayern Munich en la definición. Hasta el momento, la única certeza es que Inglaterra sumará su 14ª Champions League y se consolidará como el segundo más ganador por detrás de España (18).



SELECCIÓN NOCTURNA La Selección Argentina concretó este viernes una nueva jornada de trabajo de cara a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas que se le avecina (el próximo jueves se medirán ante Chile en Santiago del Estero). Y entregó una imagen pocas veces vista en el predio de Ezeiza: un entrenamiento nocturno que culminó con un "ensayo de fútbol formal de tres bloques de 15 minutos cada uno", según detallaron desde AFA. En este sentido, el entrenador Lionel Scaloni tiene su principal duda en el lateral derecho, dado que los dos principales candidatos al puesto todavía no han podido entrenarse: Gonzalo Montiel arribó ayer a Ezeiza y trabajó diferenciado tras su contagio de coronavirus, mientras Juan Foyth se sumará recién hoy después de haberse coronado campeón de la Europa League con Villarreal. ENTRENADORES EN FUGA Tres de los principales clubes de Europa se han quedado sin DT: Zinedine Zidane no continuará en Real Madrid; Antonio Conte ya se despidió de Inter de Milán; y Andrea Pirlo fue despedido en Juventus (su sucesor será Massimiliano Allegri). Además, Genaro Gattuso fue "limpiado" del Napoli; y Simone Inzaghi no seguiría en Lazio para asumir en Inter. Mientras en los próximos días podrían producirse también las salidas de Mauricio Pochettino del Paris Saint Germain; y de Ronald Koeman de Barcelona. BRASILEIRAO EN MARCHA Este sábado comienza la primera fecha del Campeonato Nacional de Brasil con tres partidos: San Pablo vs Fluminense, Bahia vs Santos y Cuiaba vs Juventude (equipo que buscó al campanense Nicolás Blandi, quien prefirió quedarse en Colo Colo de Chile).

Breves: Fútbol

29 de Mayo de 2021

