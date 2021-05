Breves: Deportivas

CAMPAZZO APORTA El argentino Facundo Campazzo contribuyó con 11 puntos, 8 asistenticas, 8 rebotes, 2 robos y 1 bloqueo para la victoria de Denver Nuggets, que superó 120-115 a Portland Trail Blazers como visitante y se adelantó 2-1 en la serie de primera ronda de la Conferencia Oeste. Esta tarde, desde las 17.00 (hora argentina), se disputará el cuarto juego, nuevamente en el Moda Center. El jueves, además, Los Angeles Lakers venció 109-95 a Phoenix Suns y también quedó 2-1 arriba. Mientras en la Conferencia Este, Milwaukee Bucks le ganó 113-84 a Miami Heat y domina 3-0 la serie; mientras Atlanta Hawks superó 105-94 a New York Knicks (desde hoy estará habilitado Luca Vildoza) y se puso 2-1 al frnete.



BOLMARO FINALISTA El argentino Leandro Bolmaro será parte de la final de la Euroliga 20/21, después que Barcelona superara ayer 84-82 a Olimpia Milano con un doble agónico del estadounidense Cory Higgins. El cordobés disputó 26 minutos (jugó todo el último cuarto) y terminó con 4 puntos, 3 asistencias, 1 robo y 1 rebote. El rival del conjunto catalán por el título será Anadolu Efes Istanbul, que derrotó 89-86 a CSKA Moscú en la otra semifinal de este Final Four que se disputa en el Lanxess Arena de Colonia (Alemania). La final se jugará el domingo desde las 15.30 (hora argentina). DEBUT CON DERROTA En su presentación en la Volleyball Nations League 2021, la Selección Argentina perdió 3-0 con Brasil en un partido en el que solamente pudo presentar nueve jugadores. Igualmente, los primeros dos parciales fueron sumamente ajustados (31-29 y 26-24), mientras el tercer y último terminó cómodamente para el ganador (25-16). El máximo anotador albiceleste fue Federico Pereyra, quien sumó 16 puntos. Este sábado desde las 14.30, los dirigidos por Marcelo Méndez disputarán su segundo compromiso frente a Canadá, siempre en Rimini, al tiempo que se espera el arribo de otros seis jugadores que pudieron viajar ayer rumbo a Italia (Matías Sánchez, Pablo Crer, Agustín Loser, Cristian Poglajen, Ezequiel Palacios y Franco Massimino).



RG: VIERNES NEGRO La tercera y última ronda de la clasificación a Roland Garros no dejó alegrías para el tenis argentino: ni los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo ni Marco Trungellitti pudieron ganar y conseguir su boleto para el cuadro principal que comenzará el domingo. Así, solo habrá siete jugadores de nuestro país en el main draw: Diego Schwartzman, Federico Delbonis, Guido Pella, Juan Ignacio Lóndero, Facundo Bagnis y Federico Coria entre los hombres; y Nadia Podoroska entre las mujeres. DELBONIS ELIMINADO Por las semifinales del ATP 250 de Belgrado, Federico Delbonis cayó ayer por 6-4, 4-6 y 6-4 con el eslovaco Alex Molcan, quien hoy disputará la final del certamen frente al serbio Novak Djokovic, N° 1 del mundo.

Breves: Deportivas

29 de Mayo de 2021

