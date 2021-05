Tras el fin del confinamiento decretado por el Gobierno nacional, las medidas regirán entre el 31 y el viernes 4 de junio inclusive. Tras el fin del confinamiento establecido por el Gobierno nacional, desde este lunes 31 volverán a regir en Campana las restricciones correspondientes a la Fase 2. Todas las medidas estarán vigentes hasta el viernes 4 de junio inclusive, aclararon desde el Municipio en base al decreto provincial, en tanto que el sábado 5 y el domingo 6 se volverá al confinamiento. Tal como detallaron, las restricciones son: - Venta al por menor en comercios de cercanía sin ingreso de clientes. - Locales comerciales deberán cerrar entre las 19 y las 6 del día siguiente, con excepción de los esenciales con horario nocturno. - Restricción en ámbito educativo: se suspenden las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en los todos los niveles. - Restaurantes solo podrán trabajar entre las 6 y las 19 al aire libre. Luego de las 19 podrán continuar bajo las modalidades delivery. - Se prohíbe la circulación entre las 20 y las 06 de la mañana de cada día. - Transporte público solo para esenciales y autorizados. - Eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos sólo en espacios públicos al aire libre y hasta 10 personas. - Prohibida la práctica recreativa de deportes grupales de contacto al aire libre. - No podrán funcionar gimnasios (en espacios cerrados), natatorios (en espacios cerrados), cines, museos, bibliotecas y bingos. - No se permiten las actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia ventilación natural, de más de 10 personas.

Todas las medidas estarán vigentes hasta el viernes 4 de junio inclusive, aclararon desde el Municipio en base al decreto provincial, en tanto que el sábado 5 y el domingo 6 se volverá al confinamiento.



Desde este lunes vuelven a regir en Campana las restricciones de la Fase 2

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar